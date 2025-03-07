Gazze'de Ramazan'ın İlk Cuma Namazı

- Gazze'de hasar gören El-Huda Camii'nde Ramazan'ın ilk cuma namazı

GAZZE - Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, İsrail'in saldırılarında hasar gören El-Huda Camii'nde Ramazan ayının ilk cuma namazını eda etti.

İsrail ablukasındaki Gazze Şeridi'nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampında Filistinliler, Ramazan ayının ilk cuma namazını saldırılarda hasar gören El-Huda Camii'nde kıldı. El-Huda Cami İmamı Muhammed Hamdan, cemaatten Ramazan'da yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmelerini istedi. Ekonomik şartların çok zor olduğunu belirten Hamdan, mübarek ayda halkın dayanışma içinde olması ve birbirlerine yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Filistinliler ayrıca İsrail savaş uçaklarının kamptaki tüm camileri bombalamasının ardından saldırılar sırasında inşa edilen Şahin Mescidi'nde de saf tuttu. İbrahim Ebu Jalumbo cuma hutbesinde binlerce ailenin çadırlarda ve yoksulluk sınırının altına yaşadığını ifade ederek dayanışma ve yardım çağrısında bulundu.