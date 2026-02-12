Gazze'de Ramazan Umudu: Taş Kadayıf Geleneği - Son Dakika
Gazze'de Ramazan Umudu: Taş Kadayıf Geleneği

12.02.2026 12:02
Selim el-Beyyuk, Gazze'deki zorluklara rağmen ramazan ritüellerini ve taş kadayıf geleneğini sürdürüyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde 20 yılı aşkın süredir tatlıcılık yapan Selim el-Beyyuk, tüm zorluklara ve yokluğa rağmen ramazan ritüellerini yaşatmaya ve sofraların vazgeçilmezi olan taş kadayıfları yapmaya devam ediyor.

Gazzeliler, 2 yıl boyunca devam eden soykırımın ardından bu yıl üçüncü kez ramazan ayına buruk şekilde giriyor.

Gazze'de 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes, Filistinlilerin ifadesiyle sadece soykırımı durdurdu ama savaş devam ediyor.

İsrail, Sarı Hat'taki işgalini sürdürüyor, her gün Filistinlileri öldürmeye devam ediyor ve yardım tırlarının girmesi gereken sayıya ulaşmasına izin vermiyor.

Anlaşmanın ilk aşamasındaki taahhütler arasında yer alan Refah Sınır Kapısı'nın açılması da son İsrailli esirin cesedinin bulunması bahanesiyle sürekli ertelendi.

Esirin cesedinin bulunmasının ardından ocak ayında anlaşmanın ikinci aşamasına geçildiği duyuruldu ve Refah Sınır Kapısı açıldı. Ancak kapıdan sadece insani geçişlere, sınırlı şekilde izin veriliyor; yardım girişleri kısıtlı olarak sürüyor.

Anlaşmanın insani protokolü kapsamında günlük 600 yardım ve 50 yakıt tırı girmesi gerekirken İsrail'in engellemeleri nedeniyle bu sayı, 260 tırda sınırlı kaldığı için insani durumda da kayda değer bir iyileşme yaşanmıyor.

Gazzeliler çadırlarda, yıkılmaya yüz tutmuş evlerde yaşıyor ve hala yiyecek bulmakta zorlanıyor. Tüm imkansızlıklara rağmen Gazzeliler, İslam alemi için çok özel yere sahip ramazan ayına hazırlanmayı ise ihmal etmiyor.

Taş kadayıfları gazda değil odun ateşinde pişiriyor

Han Yunus'un Refah Garajı Çarşısı'nda tatlıcılık yapan 54 yaşındaki Selim el-Beyyuk, ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan kadayıf geleneğini özveriyle devam ettiriyor.

Savaşa, göçlere ve yerinden edilmelere rağmen hala bu çarşıda çalıştığını söyleyen Beyyuk, AA muhabirine taş kadayıf için gerekli olan un ve karbonatı bulmakta zorlandığını, Gazze'ye giren gaz miktarı çok az olduğu için de ürünlerini odun ateşinde pişirmek zorunda kaldığını anlattı.

Taş kadayıfları yaptığı dükkanın saldırılar nedeniyle yıkık dökük olduğunu ama imkanlar elverdiği ölçüde onarım yaptıklarını söyleyen Beyyuk, "Taş kadayıf bir ramazan tatlısı, ramazanda bu tatlıya daha çok talep olur. Bu ramazana özgü bir gelenek. Her gün 200-300 kilo taş kadayıf yapıp satıyoruz." dedi.

Sürekli bu işi yaptıklarını ama ramazanın ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Beyyuk, insanların alım gücü olmadığı için bu sene taş kadayıf fiyatlarını 15 şekelden 10 şekele indirdiklerini ifade etti.

Sarı Hat yakınında tatlıcılık yapıyor

İsrail işgalinin sürdüğü Sarı Hat yakınında tatlıcılık yapan Beyyuk, taşıdığı tehlikeye rağmen bulundukları yerden ve Gazze'den gitmelerinin mümkün olmadığını "Burası atalarımızın toprağı. Biz burada kendi toprağımızda ve ailemizin yanındayız, gidemeyiz. Bir karışı bile tüm Avrupa'dan daha kıymetli." ifadelerini kullandı.

Çarşıya eskiden her yerden insanın geldiğini kaydeden Beyyuk, bugün yıkım ve İsrail'in devam eden saldırıları yüzünden insanların gelmeye korktuğunu söyledi.

Beyyuk, ateşkesin ikinci aşamasının başlaması, Yahudilerin Gazze'den çekilmesi ve güven içinde yaşama temennisinde bulundu.

Yıkıma rağmen ramazan bereket ve umut ayı

Han Yunus sakinlerinden olan ve Beyyuk'un dükkanından taş kadayıf almaya gelen Said Halef de çarşının insanlarla dolup taştığı, kalabalıktan yürüyemedikleri eski günleri özlemle yad etti.

"Taş kadayıf ramazan meyvesidir." diyerek bu tatlının ramazan ayında kendileri için taşıdığı anlama atıfta bulunan Halef, ramazan ayının bereket, huzur ve güven getirmesini, çarşının yeniden insan dolmasını, göç edenlerin geri gelmesini istediklerini kaydetti."

Çarşının Sarı Hat'a 300-400 metre mesafede olduğuna dikkati çeken Halef, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yahudilerin işgal ettiği Sarı Hat'tan da çekilmesini, ikinci aşamanın fiilen uygulanmasını istiyoruz. İkinci aşama başladı diyorlar ama aslında başlamadı. Zennane (Filistinlilerin, İsrail'e ait insansız hava araçlarına ve onların çıkardığı sese verdiği isim) sesleri devam ediyor, saldırılar devam ediyor."

Kaynak: AA

