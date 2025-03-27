Gazze'de Ramazan: Zorlu Koşullar ve Mental Yıkım

Sınır Tanımayan Doktorların (MSF) Gazze'deki iletişim görevlisi Nour Alsaqqa, Gazzelilerin ramazanı İsrail'in kısıtlamaları ve saldırıları altında geçirdiklerini belirterek, bayramı kutlamaya fiziksel ve ruhsal açıdan hazır olmadıklarını söyledi.

Alsaqqa, İsrail'in saldırılar düzenlediği Gazze'de ateşkesin bozulmasıyla yaşananlar, Gazzelilerin ramazanı nasıl geçirdikleri ve bayrama hangi psikolojiyle eriştiklerine ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Gazze'deki genel durum, şu anda her açıdan felaket. Bu, gıda, güvenlik ve emniyet açısından böyle." ifadelerini kullanan Alsaqqa, yüz binlerce kişinin İsrail'in tahliye taleplerinin ardından yerinden olduğuna işaret etti.

Alsaqqa, Gazzelilerin sağlık hizmetleri, güvenlik ve genel refaha erişimlerinin kısıtlandığını belirterek, "Yaklaşık 24 gündür yardımların engellendiğine tanık oluyoruz yani Gazze Şeridi'ne gıda ve yardım olarak hiçbir şey girmiyor. Temel yaşam ihtiyaçlarımız ve tıbbi malzemelerimiz yavaş yavaş tükeniyor. Sınırların ne zaman tekrar açılacağını öngöremiyoruz. Çok zor bir durumdan geçiyoruz. Sahip olduğumuz sınırlı malzemeleri kullanmak ve bilinmeyen bir süre boyunca bunların kullanımını uzatmak zorundayız." dedi.

Gazze'nin farklı bölgelerinde saldırılara tanık olduklarını ve İsrail ordusunun son olarak Nasır Hastanesi'ni hedef aldığını kaydeden Alsaqqa, bu durumun insanların sağlığını ve tıbbi bakım almalarını ciddi şekilde etkilediğini söyledi.

Alsaqqa, "Çok yakında tüm bu tedarik kısıtlamalarının ve ablukanın büyük bir tıbbi etkisine tanık olacağız." dedi.

Ramazanın genellikle kişilerin farklı şekillerde vakit geçirdiği ve maneviyatla dolu bir ay olduğunu kaydeden Alsaqqa, "Özellikle de çoğunluğu Müslümanlardan oluşan Gazze'de çoğu insan oruç tutuyor. Şu anda tanık olduğumuz şey, insanların oruç tutarken çoğu zaman bulundukları yerlerden kaçmak zorunda kalmaları ve düzgün bir şekilde yemek yemeden günlerce yaşamaya zorlanmalarıdır. Sınırın kapanması ve Gazze Şeridi'ne hiçbir şey gelmeden günler geçirmek zorunda kalınması nedeniyle piyasadaki fiyatlar çok arttı. Bu yüzden çoğu insan düzgün yemekler ve ailelerini besleyecek yiyecek alamıyor." ifadelerini kullandı.

Alsaqqa, piyasada hiçbir seçeneğin bulunmadığına işaret ederek, mevcut ürünlerin de çok pahalı ve insanlar için erişilemez olduğunu dile getirdi.

Gazzelilerin zihinsel, fiziksel ve finansal açıdan bitkin olduklarını belirten Alsaqqa, bu durumun sağlıklı yaşam sürdürmeyi çok zorlaştırdığının altını çizdi.

"Gazze'de nüfusun çoğu, yerinden edilmiş durumda"

Alsaqqa, "İnsanlar, oruçlarını açmak için uygun yiyecekleri bulamıyor. Geçtiğimiz birkaç gün içinde bu tahliye emirleri gecenin bir yarısı rastgele zamanlarda verildi ve insanlar sadece giydikleri kıyafetlerle hayatlarını kurtarmak için kaçmak zorunda kaldı. Bu, insanların yaşadığı, ramazanı güvenlik, beslenme ve esenlik ve her türlü konuda farklı açılardan mücadele ederek geçirdiği çok kritik bir durum." dedi.

Ateşkesin iki ayın ardından bozulduğunu kaydeden Alsaqqa, bu süreçte Gazzelilerin dinlenmesine ve kendilerini toparlamasına izin verilmediğini söyledi.

Alsaqqa, "Gazze'de nüfusun çoğu, yerinden edilmiş durumda ve çadırlarda yaşıyor. İnsanlar, herhangi bir (Ramazan Bayramı) kutlamaya hazır değil, ruhsal ve fiziksel olarak değil. Şu anda Gazzeliler, bayrama hazırlanmak ve bir şeyler almak yerine, çocuklarının kalıntıları ve bedenleriyle kaçıyor, sevdiklerini gömüyor yani kimse bayramı düşünmüyor bile. Saldırıların son bulmasını ve derhal kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunuyoruz. Böylece insanlar gerçekten nefes alabilir, kendilerini toparlayabilir ve iyileşmeye başlayabilirler." diye konuştu.