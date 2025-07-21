Gazze'de Sağlık Bakanı'nın Kaçırılması Savaş Suçu

Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın kaçırılmasının "savaş suçu" olduğunu belirtti.

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Hams'ı "Gazze'nin güneyindeki sahra hastanesine giderken, insani ve tıbbi görevini yerine getirirken kaçırdığı" bildirildi.

İsrail ordusuna bağlı silahlı birimin "Doktor Mervan ve arkadaşlarını taşıyan ambulansa doğrudan ateş açarak birini öldürdüğü" aktarılan açıklamada, saldırıda diğer iki kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Doktor Hams'ın hayatından İsrail'in sorumlu tutulduğu ve yapılanın savaş suçu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, uluslararası topluma "işlenen suça karşı tepki gösterme ve Hams'ın serbest bırakılmasını sağlama" çağrısında bulunuldu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusuna bağlı "özel bir silahlı birim" tarafından Gazze Şeridi'ndeki Sahra Hastaneleri Sorumlusu, Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi Müdürü ve Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Mervan el-Hams'ın kaçırıldığı duyurulmuştu.

Açıklamada, "Bu korkakça eylem, açlıktan ölen çocukların acısını, ilaç bulamayan yaralıların ızdırabını ve hastane kapılarındaki annelerin çığlıklarını dünyaya duyuran en önemli insani ve sağlık alanındaki seslerden birini hedef aldı." ifadesine yer verilmişti.