Gazze'de Sağlık Krizi Büyüyor

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve ambargosu nedeniyle ortaya çıkan yakıt krizinin sağlık hizmetlerini yakın zamanda tamamen durma noktasına getireceğini duyurdu.

UNRWA'dan İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi ile işgal altındaki Batı Şeria'daki mevcut duruma ilişkin hazırlanan rapor paylaşıldı.

18 Mart'tan bu yana Gazze'de 680 binin üzerinde Filistinli zorla yerinden edildi

İsrail'in mevcut ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne saldırılarını yeniden başlattığı 18 Mart'tan bu yana toplam 680 binden fazla kişinin zorla yerinden edildiği belirtilen raporda 242 binin üzerinde Filistinlinin 15 Mayıs ile 17 Haziran yerinden edildiği vurgulandı.

İsrail ordusunun kara işgali ve tahliye emirleri karşısında Gazze'nin yüzde 82.4'ünün Filistinliler için yasak bölgeye dönüştüğü vurgulandı.

Yakıt krizi nedeniyle sağlık hizmetleri çökme riski altında

UNRWA raporunda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ambargo nedeniyle yakıt krizinin endişe verici boyutlara ulaştığı kaydedildi.

İnsani yardım kuruluşlarının, bölgeye yakıt ulaştırılmaması halinde hastaneler ve sağlık hizmetlerinin tamamen çökme riskiyle karşı karşıya kalacağı konusunda uyarılarda bulunduğu hatırlatıldı.

Gazze'de UNRWA bünyesindeki sağlık kuruluşlarında tıbbi malzemelerin neredeyse yarısının stoklarda olmadığı ve elde bulunan tıbbi ilaç ve malzemelerin beşte birinden fazlasının iki aydan kısa sürede tükenmesinin öngörüldüğü paylaşıldı.

Çocuklarda beslenme yetersizliği 2 katına çıktı

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine atıf yapılan raporda, Gazze'de kıtlık riskinin giderek arttığı vurgulandı.

Kıtlık riskini arttıran unsurların başında İsrail'in saldırıları, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, sağlık hizmetlerine yönelik kısıtlamalar olduğu belirtildi.

Gazze Şeridi'nin tüm bölgelerinde 6 yaş ile 59 aylık çocuklarda akut beslenme yetersizliği oranında ciddi artış gözlemlendiği kaydedildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne (OCHA) göre, söz konusu yaş aralığındaki akut yetersiz beslenme oranı mart ve mayıs ayları arasında iki katından daha fazla arttı.

Buna göre, Gazze kentinde 1.7, Han Yunus'ta 2.2, Deyr el Belah'ta 2.8 ve Gazze'nin kuzeyinde 2 kat artış görüldü.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 55 bin 706'ya, yaralıların sayısı 130 bin 101'e yükseldi.

27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu ölenlerin sayısı 397'ye, yaralıların sayısı da 3 bin 31'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

İran'a 13 Haziran'da kapsamlı saldırılar başlatan İsrail, dünyanın ilgisinin başka noktaya çekildiği sırada Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor.