Gazze'de Sağlık Krizi: Hastanelere Erişim Engellendi - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi: Hastanelere Erişim Engellendi

07.06.2025 12:33
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İsrail'in sürgün emirleri nedeniyle Gazze'deki El-Emel Hastanesine erişim sağlanamadı.

İsrail ordusunun saldırılarından önce yaptığı sürgün emirleri nedeniyle Gazze'de Filistin Kızılayına bağlı El-Emel Hastanesine ulaşımın sağlanamadığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in hastane çevrelerine yönelik doğrudan tehditlerinin, sağlık sistemine karşı yürüttüğü sistematik planın parçası olduğu kaydedildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan ve Filistin Kızılayına bağlı Emel Hastanesine "İsrail'in bölgeyi tehlikeli çatışma bölgesi ilan etmesi ve halkı zorla sürgün etmesi" nedeniyle erişimin sağlanamadığı aktarıldı.

Nasır Hastanesi hizmet dışı kalırsa Gazze'nin güneyinde sağlık sistemi çökecek

Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesinin zorlukla hizmet verdiğine işaret edilen açıklamada, Gazze-Avrupa Hastanesinin hizmet dışı kalması ve Emel Hastanesine ulaşımın sağlanamamasının ardından Nasır Hastanesinin bölgede kalan tek hastane olduğu ifade edildi.

Nasır Hastanesinin hizmet dışı kalmasının bölgede "sonuçları öngörülemeyen bir insani felakete neden olacağı" ve Gazze'nin güneyinde sağlık sisteminin tamamen çökmesine yol açacağı uyarısı yapıldı.

Hastanede çok sayıda hasta ve sağlık görevlisinin bulunduğu ifade edilen açıklamada, uluslararası ilgili kuruluşlara hastaneler ve sağlık kuruluşlarının korunması, hasta ve yaralıların hastanelere güvenli ulaşımının sağlanmasıyla tıbbi malzeme ulaştırılması çağrısı yapıldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze Şeridi'ndeki Nasır ve Emel hastaneleri için "acil koruma" çağrısında bulunmuştu.

DSÖ'nün X hesabından, Gazze'deki sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu uyarısı yapılarak "Gazze'de kalan en önemli sevk hastaneleri olan Nasır ve Emel işlevsiz hale gelme riski altında." ifadeleri kullanılmıştı.

Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bu saldırılarda hastane, okul ve yerinden edilen Filistinlilerin çadırları gibi sivil bölgeleri de hedef alıyor.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 4 bin 402 Filistinli hayatını kaybetti, 13 bin 489 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 54 bin 677'ye, yaralıların sayısı da 125 bin 530'a yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi: Hastanelere Erişim Engellendi - Son Dakika

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