Gazze'de sağlık krizi: Salgın ve bulaşıcı hastalık tehdidi artıyor - Son Dakika
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Gazze'de sağlık krizi: Salgın ve bulaşıcı hastalık tehdidi artıyor

Gazze\'de sağlık krizi: Salgın ve bulaşıcı hastalık tehdidi artıyor

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinli, yetersiz sanitasyon ve dezenfektanlar ile aşı stoklarının tükenmesi nedeniyle artan salgın ve bulaşıcı hastalık tehdidiyle karşı karşıya. İsrail kuşatması ve bombardımanının etkisiyle halk sağlığı krizi tehlikesi her geçen gün artıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre solunum yolu enfeksiyonu, ishal ve uyuz vakaları alarm veriyor. Gazze'de çöp sorunu da çözümsüz bir hal almış durumda.

26.02.2024 15:01  Güncelleme: 15:02
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ÇEKİM TARİHİ: 20 Şubat 2024

1. Refah kentindeki çöp yığınlarından çeşitli görüntüler

3. Refah kentindeki çöp yığınlarından çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nin güneyindeki kalabalık barınaklarda toplanan yerinden edilmiş binlerce Filistinli, yetersiz sanitasyon ve dezenfektanlar ile aşı stoklarının tükenmesi nedeniyle artan salgın ve bulaşıcı hastalık tehdidiyle karşı karşıya.

Büyük çaplı İsrail kuşatması ve bombardımanının dehşet verici düzeyde can kaybı ve hasara yol açtığı Gazze bölgesinde halk sağlığı krizi tehlikesi ise her geçen gün artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'deki sağlık durumu hakkında uyarıda bulunarak endişe verici istatistikler açıkladı. Verilere göre 245.000'den fazla solunum yolu enfeksiyonu vakası, beş yaş altı çocuklar arasında 160.000 ishal vakası ve yaklaşık 70.000 uyuz ve bit vakası kaydedildi.

"Ebu Yusuf en-Neccar Hastanesi'ne ishal, şiddetli halsizlik ve yüksek ateş şikayetleri olan vakalar geldi. Bu durum Gazze Şeridi'nde koleraya yol açabilecek salgın hastalıkların varlığının kanıtı olabilir. Sakinlerin okullarda ve su yahut elektriğin bulunmadığı yerlerde toplanması, bir ya da iki gün hatta haftalar sonra çevresel felaketlere yol açabilecek kötü bir alamet."

"Çöpler kamuya açık yollara dağılmış durumda. Bunları toplayacak herhangi bir belediye çalışanı da yok. Bu nedenle Refah Belediyesi'ne çöpleri kaldıracak araçlar göndermesi için çağrıda bulunuyoruz."

Birleşmiş Milletler, Gazze'de nüfusun yaklaşık yüzde 85'ine tekabül eden 1,9 milyon kişinin yerinden edildiğini açıkladı. Üstelik bu kişilerin bir kısmı birden fazla kez yerinden edilmiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de sağlık krizi: Salgın ve bulaşıcı hastalık tehdidi artıyor - Son Dakika

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