Gazze'de Sağlık Krizi: Ulaşım Tehdit Altında - Son Dakika
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Gazze'de Sağlık Krizi: Ulaşım Tehdit Altında

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Gazze'de sağlık hizmetleri, İsrail saldırıları ve ablukası nedeniyle acil durumda. Ulaşım tehlikede.

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in devam eden saldırıları ve sıkı ablukası nedeniyle yaşanan yakıt, yağ, lastik ve yedek parça sıkıntısının sağlık personeli ve hastaları taşıyan otobüsleri birkaç gün içinde hizmet dışı bırakabileceği uyarısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sağlık çalışanları ve hastaları taşıyan ulaşım araçlarının işletilmesi için gerekli malzemelerin tükenmesi nedeniyle seferlerin durma noktasına geldiği belirtildi.

Ulaşım hizmetlerinin tamamen kesilmesi halinde sağlık personelinin hastanelere ulaşamayacağı, hastaların ise uzman sağlık hizmetlerinden yararlanamayacağı ifade edilen açıklamada, özellikle kanser ve böbrek hastalarının ciddi risk altında olduğu vurgulandı.

Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve insani yardım malzemeleri ile temel ihtiyaçların girişini kısıtlayan ablukasının sağlık sistemini ağır bir krizle karşı karşıya bıraktığı kaydedildi.

Uluslararası toplum ve insani yardım kuruluşlarına "ulaşım ve ambulans sistemini kurtarmak için derhal müdahale etme" çağrısında bulunulan açıklamada, gerekli yakıt, yağ, lastik ve yedek parçaların temin edilememesinin yalnızca hastaneleri değil, acil sağlık hizmetlerini de tamamen işlevsiz bırakabileceği uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Uluslararası, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sağlık Krizi: Ulaşım Tehdit Altında - Son Dakika

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