Gazze'de Saldırılar: 777 Filistinli Ölü

Güncel

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 210 kişi yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 389 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "4 katliamda" 41 kişinin öldüğü, 113 kişinin yaralandığı belirtildi.

Bakanlığın verilerine göre, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda son iki haftada 777 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 210 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 61'e, yaralı sayısının da 101 bin 223'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.