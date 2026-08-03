Gazze'de Sınıf İçinde Savaş Suçu - Son Dakika
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Gazze'de Sınıf İçinde Savaş Suçu

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Filistin Eğitim Bakanlığı, İsrail askerlerinin Gazze'deki okulda bir öğrenciyi yaralamasını kınadı.

Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığı, Gazze kentinde bir okulda ders esnasında 6. sınıf öğrencisi Filistinli Halid el-Eşrem'in, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralanmasını "savaş suçu" olarak niteledi.

Bakanlıktan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, öğrencilerin sınıflarında ders gördükleri sırada hedef alınmasının "çok yönlü bir suç, yaşam ile eğitim hakkının açıkça ihlali olduğu" vurgulandı.

Açıklamada, eğitim kurumlarına yönelik "sistematik ve devam eden saldırılar" kınanarak, uluslararası toplum ve insan hakları kuruluşlarına bu ihlallerin durdurulması için acil ve derhal harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Öğrencilerin ve okulların İsrail saldırılarından korunması için gerekli önlemlerin alınması istendi.

Ne olmuştu?

Gazze kentinde bir okulda ders esnasında sırasında oturan 6. sınıf öğrencisi Halid el-Eşrem, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu elinden yaralandı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta merminin, çocuğun elini delerek bileğine saplandığı ve merminin ucunun bileğinin diğer tarafından çıktığı görüldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Filistin, İsrail, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Sınıf İçinde Savaş Suçu - Son Dakika

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