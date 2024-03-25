Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan sivil toplum kuruluşu Avrupa- Akdeniz İnsani Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) İletişim Direktörü Muhammed Shehada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de sistematik bir yıkım yaşandığını ve bu durumun burada yaşamayı sürdürülemez hale getireceğini belirtti.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 55. Oturumu kapsamında Filistin'deki insan hakları durumunun ele alındığı panel düzenlendi.
Shehada, burada yaptığı konuşmada, Gazze'de birçok yerde çürüyen cesetlerin bulunduğunu, neredeyse herkesin bu görüntülere şahit olduğunu söyledi.
"Artık Gazze'de tanıdığım herkesin burnuna gerçek ölüm kokusu sinmiş durumda." diyen Shehada, Gazze'deki arkadaşları ve ailesinin, özellikle geceleri bombalanan evlerden yükselen çığlık seslerini duyduğunu aktardı.
Soykırımın yalnızca toplu katliam ile gerçekleşmeyeceğini, "her şeyin sistematik olarak yok edilmesinin" soykırımın unsuru olduğunu vurgulanan Shehada, "Gazze'de şu anda sistematik bir yıkım var. Bu, Gazze'de yaşamayı kısa ve uzun vadede sürdürülemez hale getirecek." dedi.
Shehada, Gazze'deki kamu binaları, sivil yapılar ve üniversitelerin hedef alındığını, insanların kasıtlı olarak aç bırakıldığını da ifade etti.
Panelin moderatörü Cenevre Uluslararası Haklar ve Kalkınma Enstitüsü (IRDG) Koordinatörü Aya Linda Youssef de İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana yaşananlar ve Filistin halkının yaşadığı zorluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Son Dakika › Güncel › Gazze'de Sistematik Yıkım: Yaşam Sürdürülemez Hale Geliyor - Son Dakika
Türk Kızılay Diyarbakır Şubesi, Diyarbakır'da yetim çocuklar için düzenlediği iftar programında, Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su'nun da katılımıyla yetimlerle aynı sofrayı paylaştı. Türk Kızılay'ın dünyada örnek bir kuruluş olduğunu belirten Vali Su, Kızılay'ın mağduriyet ve ihtiyaç sahiplerine yardım etmek için her zaman hazır olduğunu söyledi. Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ise ramazan ayında Türkiye'nin yanı sıra 21 ülkede Kızılay sofraları kurduklarını ifade etti. Programda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından iftar yapıldı ve etkinlikler devam etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Koruması Altındaki Çocuklarla İftar Programı'nda çocukların sağlığından eğitimine her ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını belirtti. Ayrıca, devletin korumasındaki çocukların geleceklerine güvenle bakmalarını sağladıklarını ve aile bireylerinin eksikliğini hissettirmemek için toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.
Mersin'in Silifke ilçesinde, Ü.G. tarafından kullanılan ve 35 işçiyi taşıyan otobüs, refüje çarparak devrildi. Kazada sürücü ve 22 işçi yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. İşçilerin, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştıkları belirtildi.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Artvin Şube Başkanlığınca düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, sendikaların dünyanın her yerinde iktidarları protesto ettiğini ancak Türkiye'de tam tersi bir durum olduğunu belirtti. Yalçın, Memur-Sen'in kurucu değerlerine sadık kalarak 32 yıllık sendikal mücadelesini sürdürdüğünü ve birçok kazanıma imza attıklarını ifade etti. Ayrıca, toplu sözleşme ikramiyeleri konusunda yaşanan sorunları da dile getiren Yalçın, CHP'yi protesto ettiklerini ve muhalefetin emekçinin yanında olması gerektiğini vurguladı.
Bolu Dağı kesiminde devam eden kar yağışı ve sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 15 metreye kadar düştü. Ulaşımda aksama olmaması için kara yolları ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Sürücüler ise trafik ekiplerinin uyarısına dikkat etmeleri istendi.
Ankaragücü eski Başkanı Faruk Koca, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından kendisine verilen cezayı eleştirerek, bu kadar ağır bir cezanın kabul edilemeyeceğini söyledi. Koca, Ankaragücü'ne hizmet sevdasının gönlünde devam edeceğini belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?