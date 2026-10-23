Gazze\'de son 24 saatte 4 Filistinli öldü, ateşkesten bu yana can kaybı 1.538\'e ulaştı

GAZZE/RAMALLAH, 23 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki sağlık yetkilileri, son 24 saat içinde bölgedeki hastanelere 4 kişinin cansız bedeni ile 12 yaralının getirildiğini açıkladı. Böylece Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 1.538'e, yaralı sayısı ise 5.498'e yükseldi.

Şifa Hastanesi kaynakları, Gazze'nin güneybatısında İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) sivil bir aracı vurması sonucu hayatını kaybeden 2 Filistinlinin ve kuzeydeki Cibaliye Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren bir kişinin cansız bedenlerinin hastaneye getirildiğini bildirdi.

Nasır Hastanesi ise İsrail'e ait bir İHA'nın Han Yunus'un batısında elektrikli bir bisikleti hedef alması sonucu bir Filistinlinin hayatını kaybettiğini, birkaç kişinin de yaralandığını bildirdi.