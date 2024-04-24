Gazze'de son 24 saatte 79 can kaybı, toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi - Son Dakika
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Gazze'de son 24 saatte 79 can kaybı, toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 79 kişi hayatını kaybetti. Bu son saldırıyla birlikte Gazze'deki toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi. Ayrıca, 86 kişi yaralandı. Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada ise, Gazze nüfusunun yarısının açlıktan öldüğü belirtildi. 7 Ekim'den bu yana 1 milyondan fazla kişi evini kaybetti ve nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi.

24.04.2024 19:06
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- Gazze'de son 24 saatte 79 can kaybı

Gazze'de can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi

GAZZE - İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte gerçekleştirdiği saldırılarda 79 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına 201 gündür devam ediyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 24 saatte 6 saldırı gerçekleştirdiği, 79 kişinin hayatını kaybettiği, 86 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 262'ye, yaralı sayısının ise 77 bin 229'a yükseldiği aktarıldı.

"Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor"

Birleşmiş Milletler'in Dünya Gıda Programı tarafından yapılan açıklamada ise, "Gazze nüfusunun yarısı açlıktan ölüyor. WFP her ay 1 milyondan fazla insana acilen ihtiyaç duyulan gıdayı sağlıyor ve çöken gıda sistemlerini yeniden çalışır duruma getirmek için çalışıyor. Ama bu okyanusta bir damla. İnsani bir ateşkese ihtiyaç var" ifadeleri kullanıldı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı verilerine göre 7 Ekim'den bu yana 1 milyondan fazla kişi evini kaybetti, nüfusun yüzde 75'i yerinden edildi.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Sağlık Bakanlığı, Filistin, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de son 24 saatte 79 can kaybı, toplam can kaybı 34 bin 262'ye yükseldi - Son Dakika
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