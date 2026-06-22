Gazze'de Su Kesintisi Tehlikesi - Son Dakika
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Gazze'de Su Kesintisi Tehlikesi

Gazze\'de Su Kesintisi Tehlikesi
22.06.2026 14:50
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OCHA, Gazze'deki yardım fonlarının yetersizliğinin su hizmetlerinde kesintilere yol açtığını bildirdi.

GAZZE, 22 Haziran (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ay başında yaptığı açıklamada, Gazze'ye yönelik yardım fonlarındaki yetersizliğin hizmetlerde kesintilere yol açtığını ve su kıtlığı çeken sivilleri hijyen ile içme suyu arasında seçim yapmaya zorladığını bildirdi.

Ofis, fon yetersizliğinin mayıs sonu itibarıyla dört insani yardım ortağını Gazze'ye su taşıma hizmetlerini kademeli olarak durdurmaya zorladığını belirtti. Bu durum, 250 farklı noktadaki 330.000'den fazla kişiyi temel içme suyu kaynaklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bıraktı.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Gazze, Yaşam, Dünya, Son Dakika

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