Gazze\'de Tıbbi Hizmetlerin Durması Riski

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'nin tıbbi hizmetlerin tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

ICRC, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında olan Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Sağlık hizmetlerini korumak için acil harekete geçilmediği takdirde Gazze, tıbbi hizmetlerin tamamen durdurulması riskiyle karşı karşıya." ifadeleri yer aldı.

Gazze Şeridi'nde hayat kurtarıcı ve acil tıbbi bakıma erişimi korumak için somut adımların atılması gerektiği vurgulanan açıklamada, yalnızca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Nasır Tıp Kompleksi ve Gazze Avrupa Hastanesi'nin yaklaşık 2 milyon kişiye hizmet verebildiği ancak bunun da mevcut durumda yeterli olmadığı kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze topraklarının yüzde 20'sinden küçük bir kısmı şu anda 1,5 milyondan fazla insanın sığınağı konumunda." ifadeleri yer alırken, insanların, çatışmaların arttığı Gazze Şeridi'nin güneyinde çaresiz koşullar altında yaşadıklarının altı çizildi.

Uluslararası insancıl hukuka göre, çatışmanın tüm taraflarının tıbbi altyapıya tamamen saygı duyması ve bunu koruması gerektiği belirtilen açıklamada, çatışmanın tarafları ve onlar üzerinde etkisi olan herkesin, hastanelerin ve buralardaki insanların güvende olmasını sağlamak için acil adımlar atması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICRC Gazze Ofisi Başkanı William Schomburg, "Gazze Şeridi'ndeki tüm hastaneler aşırı kalabalık ve tıbbi malzeme, yakıt, yiyecek ile su sıkıntısı yaşıyor. Birçoğu binlerce yerinden edilmiş aileye ev sahipliği yapıyor. Şimdi ise çatışmalar nedeniyle iki sağlık tesisinin daha yok olma riski var. Sağlık sistemi üzerindeki kümülatif etki yıkıcıdır ve acil önlem alınması gerekiyor." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500'ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.