Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin hastanın durumu endişe verici - Son Dakika
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Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin hastanın durumu endişe verici

Gazze\'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin hastanın durumu endişe verici

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin civarında hastanın olduğunu belirtti. Gazze'deki tıbbi malzeme ve yakıt stoklarının azaldığına dikkat çeken Harris, bölgedeki hastanelerin sınırlı hizmet verebildiğini ve 10 bin civarında hastanın tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti. Gazze'de temiz su ve sanitasyon eksikliği nedeniyle sağlık durumunun kötü olduğu belirtiliyor.

28.05.2024 16:39
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Margaret Harris, Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin civarında hastanın olduğunu belirtti.

Harris ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Sağlık Direktörü Akihiro Seita, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan son gelişmeler ve "UNRWA Sağlık Direktörlüğü 2023 Yılı Raporu" hakkında değerlendirmelerde bulundu.

DSÖ Sözcüsü Harris, Gazze'deki tıbbi malzeme ve yakıt stoklarının azaldığına dikkati çekti.

İsrail'in Refah'a kara saldırılarının başlatmasından bu yana Kerem Ebu Salim (Şalom) Kapısı aracılığıyla üç tırı Gazze'ye ulaştırmayı başardıklarını kaydeden Harris, Mısır'ın El- Ariş Limanı'nda DSÖ'ye ait 60 yardım tırının Refah'a giriş yapamayarak beklediğini ve Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle içeriye giriş yapamadığını aktardı.

Harris, "Gazze Şeridi'nde resmi olarak halen hizmet veren 14 hastanemiz var ancak bu hastaneler çoğu zaman yatılı hasta kabul etmiyor ve yapabileceklerini sınırlamak zorunda kalıyor. Refah'ta sadece Birleşik Arap Emirlikleri Sahra Hastanesi zar zor hizmet veriyor. Burada 5 sahra hastanesi var ancak hepsi dolup taşmış durumda ve yeterli malzeme tedarik edilememiş durumda." bilgisini verdi.

AA muhabirinin Gazze'de tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyan hastaların durumuyla ilgili sorusunu yanıtlayan Harris, "Tüm tıbbi tahliyeler aniden durduruldu.?Tahliye edilmesi gereken 10 bin civarında hasta var." dedi.

Harris, Refah bölgesinde şiddetin artması ve hizmetlerin sınırlandırılması nedeniyle bölgeyi terk edemeyen binden fazla kritik hasta ile yaralı olduğunu da vurguladı.

"Gazze'de temiz su ve sanitasyon eksikliği nedeniyle sağlık durumu çok kötü durumda"

UNRWA Sağlık Direktörü Seita, Ajans'ın önemine ve faaliyet gösterdiği bölgelere değinirken sağlık direktörlüğü olarak 2023'te yaklaşık 7 milyon danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

Seita, 2023'te bulaşıcı olmayan hastalıklara yakalanan 300 bin kişiyi tedavi ettiklerini belirterek, "Yaklaşık 70 bin hamile kadınla ilgilendik ve bunların neredeyse tamamı, Gazze hariç, bebeklerini hastanelerde doğurdu." dedi.

Faaliyet gösterdikleri ve işgal altında bulunan Batı Şeria'daki durumun "çok vahim" olduğuna işaret eden Seita, burada 40'tan fazla sağlık merkezleri olduğunu ancak bu merkezler arasında hareket etmenin oldukça zor olduğunu belirtti.

Seita, yaklaşık 3 hafta önce Gazze'yi ziyaret ettiğini ve gördükleri karşısında şok olduğuna dikkati çekerek, UNRWA'nın buradaki 7 sağlık merkezinde sunduğu hizmeti hiç durdurmadığını dile getirdi.

"Gazze'deki sağlık tesislerinde birinci derece sağlık hizmeti veriyoruz. Her gün neredeyse 15 ila 20 bin kişiyi tedavi ediyoruz. Bu bazen 25 bine kadar çıkıyor." diye konuşan Seita, Gazze'de temiz su ve sanitasyon eksikliği nedeniyle sağlık durumunun çok kötü durumda olduğunu vurguladı.

Seita, Gazze'de sayısı hızla artan solunum yolu enfeksiyonu ve ishal vakalarının da görüldüğüne işaret etti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Gazze, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen 10 bin hastanın durumu endişe verici - Son Dakika

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