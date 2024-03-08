Gazze'de üçüz bebekleriyle yaşam mücadelesi veren genç anne

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İsrail'in 5 aydır sürdürdüğü saldırıları ve ablukasını sıkılaştırarak insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'nde Filistinli genç anne Ruvend Muşteha, yeni doğan üçüz bebekleriyle bir hastanenin bahçesindeki çadırda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Deyr el-Belah kentine gelmek zorunda bırakılan Muşteha, Aksa Şehitleri Hastanesinin bahçesinde bebek maması ve bez eksikliği, yiyecek ve su kıtlığı, yetersiz beslenme gibi ciddi sıkıntılara rağmen zor şartlar altında 3 bebeğiyle hayata göğüs geriyor.

Filistinli kadın, hamileyken Gazze kentindeki hastanelerin hizmet dışı kalmasının ardından doğum yapmak için güneydeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine gelirken yaşadığı acıları ve zorlukları AA muhabirine anlattı.

Üçüz bebeklerinin doğum sevinci ailesinin eşinden 50 kişinin öldüğü saldırının gölgesinde kaldı

Filistinli kadın, İsrail'in şiddetli saldırıları ve yaşanan çatışmaların sonucunda bölgedeki durumun kötüleştiğini bu nedenle Han Yunus'taki Nasır Hastanesine çocuklarını dünyaya getirebilmek için göç etmek zorunda kaldığını söyledi.

Muşteha, Gazze kentinde doğum için sağlık hizmeti verecek, kuvöze sahip hastane bulunmadığını ifade etti.

Genç anne, "Doğum süreci genel anesteziyi gerektiriyordu ancak zor koşullar, tıbbi malzeme ve ilaç eksikliği nedeniyle sağlık personeli doğumu sadece spinal anestezi kullanarak yapmak zorunda kaldı." diye konuştu.

Üçüz bebeklerinin doğum sevincini yaşayamadığına işaret eden Muşteha, aynı gün İsrail ordusunun Şucaiye Mahallesi'ne düzenlediği saldırıda aralarında kayınvalidesi ve iki görümcesinin de bulunduğu eşinin ailesinden 50 kişinin öldürüldüğünü dile getirdi.

Muşteha, üçüz bebeklerine İsrail'in doğum günlerinde katlettiği babaanneleri ve halalarının isimlerini verdiğini söyledi.

Çektiği sıkıntıların bununla bitmediğini ifade eden Muşteha, doğumdan 3 ay sonra İsrail ordusunun Han Yunus'un batı bölgelerini ve Nasır Hastanesini hedef alması ve baskınlar düzenlemesi nedeniyle bir kez daha yollara düştüğünü, bu sefer Gazze Şeridi'nin güneyinden orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentine, Aksa Şehitleri Hastanesine doğru bu kez 3 bebekle yerinden edildiğini aktardı.

Muşteha, şöyle devam etti:

"İsrail ordusu gece yarısı Nasır Hastanesine baskın düzenledi ve bizi hastaneden çıkmaya zorladı. Bu seferki yerinden edilmemiz üç bebeğin olması ve yolumuzun Han Yunus'un Asda bölgesindeki askeri kontrol noktasından geçmesi nedeniyle oldukça zordu."

"Bebek maması ve bezi bulmakta zorluk yaşanıyor"

Filistinli 3 bebek annesi Muşteha, küçük çadırda çektiği sıkıntılara dair, "Geceleri soğuk, gündüzleri sıcak olan havası değişken küçük bir çadırda yaşıyoruz. Bu değişim küçük çocuklarımın hastalanmasına neden oluyor." diye konuştu.

Muşteha, su ve yiyecek sıkıntısı çektiklerine vurgu yaparak, "İnsan yaşamı için gerekli ihtiyaçların bulunmadığı bu çadır, emziren bir anne ve küçük çocuklar için uygun değil. Bebek maması ve bezi bulmakta zorluk yaşanıyor bulunduğunda da çok pahalı oluyor, karşılayamıyoruz." dedi.

Filistinli anne Muşteha, savaşın durması, evine dönme, çocuklarının ölüm, yıkım ve bombardımandan uzak, uygun bir yerde hayat sürmesi temennisinde bulundu.