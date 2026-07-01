Gazze\'de Umut Dolu Resim Sergisi

İsrail'in soykırım gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nde, Filistinli çocukların savaşın izlerine karşı umut, direniş ve barış özlemini tuvale döktüğü 150 tablodan oluşan "Gazze Renklerle Konuşuyor" adlı ilk resim sergisi kapılarını açtı.

Gazze'deki sivil toplum kuruluşlarından Dar el-Kelime Derneği tarafından organize edilen etkinlik, bölgede savaşın başladığı günden bu yana düzenlenen ilk çocuk resim sergisi olma özelliğini taşıyor.

Sergide, Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlenen bir dizi sanat atölyesine katılan çocuk ve gençlerin ürettiği 650'den fazla eser arasından seçilen yaklaşık 150 tablo yer alıyor.

Filistinli çocukların abluka ve malzeme kıtlığına rağmen ürettiği eserler, savaşın geride bıraktığı kaosa karşı "barış ve boyun eğmeme" mesajı taşıyor.

"Gazze Renklerle Konuşuyor"

Serginin koordinatörü Muhammed Zakkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu etkinliğin saldırıların başlamasından bu yana Dar el-Kelime Derneği tarafından Gazze'de düzenlenen ilk büyük sanatsal faaliyet olduğunu belirtti.

Zakkut, sergiye "Gazze Renklerle Konuşuyor" adını verdiklerini ifade ederek, çocukların ve üniversite öğrencilerinin çalışmalarında özellikle parlak ve canlı renkleri tercih ettiklerini söyledi.

Projenin detaylarına ilişkin bilgi veren Zakut, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında Gazze Şeridi'nde 20'den fazla sanatçının gözetiminde, 650'yi aşkın çocuğun katıldığı 16 sanat atölyesi düzenledik. Bu atölyelerde yüzlerce eser üretildi ve ardından halka sunulmak üzere en iyilerini seçtik. Amacımız, sanat aracılığıyla Gazze'deki çocukların sesini dünyaya duyurmak, savaş ve göç koşullarına rağmen içlerindeki üretim ve yaratıcılık potansiyelini göstermek."

En büyük engel boya ve tuval bulmaktı

Sergiye katılan 17 yaşındaki Rana Ebu Safiye, Gazze Şeridi'nin içinden geçtiği zor şartlarda çocukların ve gençlerin yeteneklerine ışık tutan bu sergide yer almaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Tabloları tamamlamanın kolay olmadığını ve büyük zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayan Ebu Safiye, "En büyük engelimiz sanatsal malzeme eksikliğiydi. Sınır kapılarının kapalı olması ve Gazze'ye malzeme girişinin engellenmesi nedeniyle tuval ve başta beyaz olmak üzere boya bulmak neredeyse imkansız hale geldi." dedi.

Genç sanatçılardan Sara Ebu Saade ise "İba" (Boyun Eğmeme) adını verdiği tablosunun, savaşın ortasındaki Filistinli genç bir kızın direnişini simgelediğini anlattı.

Ebu Saade, eserindeki detayları şu sözlerle aktardı:

"Karakterin başının üzerine çizdiğim güvercin barışı simgeliyor. Kızın saçlarındaki düzen ise kaosun ortasında bile bir düzen yaratabilme yeteneğimizi ifade ediyor. Bu tablo, Gazze'deki çocukların yaşadıkları tüm acılara rağmen geleceğin barış ve umut getireceğine olan inançlarını sürdürdüklerini gösteren bir mesaj taşıyor."

Kültür merkezleri yıkıldı, sanat sığınak oldu

Sergi, Gazze Şeridi'nde kültür merkezlerinin yıkılması, malzeme eksikliği ve ağır insani şartlar nedeniyle sanatçıların ve çocukların faaliyetlerini sürdürmekte büyük güçlük çektiği bir dönemde organize edildi.

Filistinli çocuklar, resim yapmayı hem bir psikolojik deşarj yöntemi hem de umutlarını canlı tutma aracı olarak görüyor.

İsrail'in 2007'den bu yana abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde, 2,4 milyonluk nüfusun yaklaşık 1,5 milyonu evlerinin yıkılması nedeniyle derme çatma çadırlarda ve zorlu şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail'in, ABD'nin desteğiyle, Ekim 2023'te başlattığı ve iki yılı aşkın süre devam eden, 73 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine, 173 binden fazla kişinin ise yaralanmasına yol açan saldırıların ardından bir ateşkes anlaşmasına varılmış olsa da bölgedeki abluka ve insani kriz derinleşerek devam ediyor.

Sınır kapılarındaki kısıtlamalar nedeniyle bölgeye yeterli gıda, ilaç, tıbbi malzeme ve barınma teçhizatı ile birlikte sanatsal gelişim için gereken materyallerin girişi de engelleniyor.