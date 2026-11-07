Gazze'de yağışlar çadırları vurdu, yaklaşık 2 milyon kişi barınma yardımına muhtaç - Son Dakika
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Gazze'de yağışlar çadırları vurdu, yaklaşık 2 milyon kişi barınma yardımına muhtaç

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Gazze Şeridi'nde etkisini sürdüren yağışlar, evlerini kaybeden Filistinlilerin çadırlarını sular altında bıraktı. Gözlemevine göre liman çevresi ve Deyr el-Belah'ta çok sayıda çadır sular altında kaldı; yaklaşık 2 milyon Filistinli acil barınma yardımına muhtaç.

İsrail'in yıllardır sürdürdüğü abluka ve saldırılar nedeniyle ağır insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin barındığı çadırları sular altında bıraktı.

Gazze Şeridi'ni etkisi altına alan soğuk hava dalgasıyla birlikte başlayan yağışlar, İsrail saldırılarında evlerini kaybederek derme çatma çadırlara sığınmak zorunda kalan Filistinlilerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Gazze kentindeki liman çevresinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı yağmur suları bastı.

Çadırlarına dolan sular nedeniyle yataklarını, kıyafetlerini ve kişisel eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler zor anlar yaşadı.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin batısı ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde de çok sayıda çadır yağışlar nedeniyle su altında kaldı.

Kuzeydeki Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde yerinden edilmiş ailelerin barındığı çadırlar da şiddetli yağışlardan zarar gördü.

Alternatif barınma imkanlarından yoksun olan aileler, çocuklarını ve eşyalarını yağmur sularından korumakta güçlük çekiyor.

İsrail ablukası barınma krizini derinleştiriyor

Gazze'de yıllardır devam eden İsrail ablukası ve saldırılarda yaşanan geniş çaplı yıkım, yerinden edilmiş Filistinlilerin barınma sorununu derinleştiriyor.

İsrail'in insani yardım girişlerine yönelik kısıtlamaları nedeniyle çadır, branda ve konteyner gibi temel barınma malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasında güçlük yaşanıyor.

Saldırılarda altyapı ve hizmet tesislerinin büyük ölçüde tahrip olması, yağmur sularının tahliyesini zorlaştırırken, yetersiz barınma imkanları da aileleri soğuk hava ve su baskınlarına karşı savunmasız bırakıyor.

Yağışların devam etmesi ve hava sıcaklıklarının düşmesiyle yıpranmış, su geçiren çadırlarda yaşam mücadelesi veren Filistinliler, özellikle çocuklar ve yaşlılar açısından ciddi risk oluşturan koşullarla karşı karşıya kalıyor.

Bölgede ısınma araçları ve temel ihtiyaç malzemelerinin yetersizliği de yerinden edilmiş ailelerin yaşadığı zorlukları artırıyor.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinli acil barınma yardımına ihtiyaç duyuyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, Gazze Şeridi'nde etkili olan yağışlar ve olumsuz hava koşullarının, yerinden edilmiş Filistinliler açısından insani felakete dönüşebileceği uyarısında bulundu.

Gözlemevinden yapılan açıklamada, yüz binlerce ailenin su baskını riski taşıyan alçak bölgelerde ve yıpranmış çadırlarda yaşamak zorunda kaldığı, bu kişilerin yağmur ve soğuktan korunabilecekleri alternatif barınma alanlarına erişemediği belirtildi.

Gazze'de yaklaşık 2 milyon Filistinlinin barınma yardımına ihtiyaç duyduğu vurgulanan açıklamada, bölgeye acilen yaklaşık 200 bin çadır ve 1 milyon branda ulaştırılması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, barınma malzemelerinin yetersizliği ve yağmur sularını tahliye edecek altyapının bulunmamasının, kış mevsimi boyunca özellikle çocuklar ve yaşlılar başta olmak üzere yerinden edilmiş Filistinlilerin hayatını daha fazla tehlikeye attığı uyarısında bulunuldu.

Kaynak: AA
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