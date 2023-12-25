Gazze\'de yardım dağıtım merkezinde çatışma: 1 ölü, çok sayıda yaralı

GAZZE, 25 Aralık (Xinhua) -- Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde bulunan bir insani yardım dağıtım merkezinde çıkan çatışma ve kargaşada bir Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren kaynaklar, çatışmaların Pazar günü yüzlerce kişinin dağıtım merkezine akın ederek izdiham yaratması nedeniyle meydana geldiğini ve güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için havaya ateş açtığını kaydetti. Kaynaklar, ölen adamın yakınlarının yardım merkezini ve civardaki polis karakolunu ateşe verdiğini, ayrıca lastik yakarak yolları kapattığını bildirdi.

Bölgede bulunan grupların koalisyonu Gazze Ulusal ve İslami Güçler İzleme Komitesi yazılı bir açıklama yayımlayarak olayı kınarken, kamu mallarını korumanın ve yasaların ve düzenin sürdürülmesinin önemini vurguladı. Açıklamada, mevcut durumda "her türlü aşırılık ve ihmalin" kabul edilemez nitelikte olduğu ve "İsrail işgalinin" çıkarlarına hizmet ettiği dile getirildi.

Açıklamada Gazze'deki güvenlik güçlerine, Filistin halkının güvenlik ve istikrarını bozanlara karşı kararlı önlemler alma çağrısı yapıldı.

İsrail'in aralıksız saldırıları ve sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde açlık ve gıda kıtlığı devam ederken, özellikle insani yardım sevkiyatı ve dağıtımı esnasında gerginlik ve güvensizlik baş gösteriyor.