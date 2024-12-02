Gazze'de Yardım Sevkiyatı Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika
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Gazze'de Yardım Sevkiyatı Güvenlik Nedeniyle Durduruldu

UNRWA, Gazze'ye giden insani yardımların güvenlik sorunları nedeniyle durduğunu açıkladı.

02.12.2024 10:54
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GAZZE, 2 Aralık (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ne giden insani yardımların ana giriş noktası Kerem Şalom Sınır Kapısı üzerinden yapılan sevkiyatları güzergahtaki güvenlik endişeleri nedeniyle durdurdu.

UNRWA, pazar günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada 16 Kasım'da BM yardım tırlarından oluşan büyük bir konvoyun, cumartesi günü ise birkaç gıda tırının silahlı çeteler tarafından çalındığını duyurdu.

Açıklamada, "Yardım çalışanlarını ve malzemelerini koruma sorumluluğu işgalci güç olarak İsrail devletine aittir. İsrail yardımların Gazze'ye güvenli bir şekilde geçişini sağlamalı" ifadeleri kullanıldı.

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, yardım sevkiyatının durmasına ilişkin bu zor kararın Gazze'de açlığın hızla derinleştiği bir dönemde alındığını belirterek, "İnsani yardımın ulaştırılması asla tehlikeli olmamalı ya da çileye dönüşmemeli" dedi.

Lazzarini, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Gazze'de insani yardım operasyonlarının "devam eden kuşatma, İsrailli yetkililerin engellemeleri, yardım miktarını kısıtlamaya yönelik siyasi kararlar, yardım güzergahlarındaki güvenlik sıkıntıları ve yerel polisin saldırıya uğraması" nedenleriyle hiç yoktan yere imkansız hale geldiğini belirtti.

UNRWA'ya göre gıda malzemesi taşıyan 109 tırdan oluşan bir BM yardım konvoyu, 16 Kasım'da Gazze'ye girdikten sonra "şiddete başvurularak" yağmalandı. Toplam 97 kamyon kaybolurken şoförler silah zoruyla yardımları boşaltmaya zorlandı.

18 Kasım'da Hamas, Gazze'nin güneyindeki Refah'ın doğusunda Gazze'ye giren yardım kamyonlarını yağmalamakla suçlanan çeteleri hedef alan bir güvenlik operasyonunda 20 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yardım Sevkiyatı Güvenlik Nedeniyle Durduruldu - Son Dakika

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