Gazze\'de Yemek Yemeden Günü Geçiren Aileler Var

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Ajith Sunghay, Gazze'de yemek yemeden günü geçiren ailelerin olduğunu söyledi.

Sunghay, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani ve BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, BM Cenevre Ofisinin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Sivillerin Gazze'deki gerilimin en ağır darbesiyle yüzleşmeye devam ettiğini kaydeden Sunghay, "Gazze'de yaşanan durum felaketten başka bir şey değil." dedi.?

Sunghay, Refah kentinde, İsrail yetkilileri tarafından evlerini terk etmeleri istenen, barınma imkanı olmayan ve çaresizlik içinde yaşayan yerinden edilmiş insanların hayatlarına tanık olduğunu söyledi.

Uzun süredir acı çeken Gazzelilerin, İsrail'in hava saldırılarının yanı sıra "İsrail güçleri ile Filistinli silahlı gruplar arasındaki sokak çatışmalarından" kaynaklanan ve giderek yoğunlaşan şiddetin ortasında kaldığını belirten Sunghay, Han Yunus bölgesindeki sağlık tesisleri ve okullar, BM eğitim tesisleri ve yerleşim bölgelerinin sürekli saldırı altında olduğunu kaydetti.

Sunghay, "İsrail ordusunun tek taraflı olarak güvenli alanlar olarak belirlediği bölgelerde bombardımanı devam ediyor. Buna Batı Han Yunus'taki el-Mavasi bölgesi de dahil. İsrail ordusu, el-Mavasi'de 22 ve 23 Ocak'ta patlamalar bildirildikten sonra dahi Han Yunus batısındaki insanlara oraya taşınmalarını emretmeye devam etti." ifadesini kullandı.

İsrail'in kaosa neden olan "toplu tahliye talepleri"nin Filistinli sivillerin güvenliğini sağlamada etkisiz olduğunu vurgulayan Sunghay, bu durumun onları giderek daha savunmasız ve tehlikeli durumun içine ittiği konusunda ciddi endişelerinin olduğunu söyledi.

"Gazze'de kesinlikle endişe verici gıda güvenliği durumuyla karşı karşıyayız"

AA muhabirinin, "Gazze'de büyük bir açlık krizi var. Ne BM ne yardım kuruluşları İsrail engelini aşıp bölgeye girebiliyor. İnsanların hayvan yemi yediği, hayvanların ise insanların cansız bedenlerini yediği görüntüleri izliyoruz. Bunlar insanlığa karşı suç değilse hangi kategoride ele alınmaları gerekir?" sorusunu yanıtlayan BM Cenevre Ofisi Sözcüsü Vellucci "(Gazze'de) Kesinlikle endişe verici gıda güvenliği durumuyla karşı karşıyayız. Bu daha da kötüye gidiyor." dedi.

Soruyu yanıtlayan Sunghay ise Gazze'nin her yerinde ciddi gıda kıtlığının olduğunu vurgularken, Gazze'nin kuzeyine gıda konvoylarının ulaşamadığını ve buna çok ciddi ihtiyaç duyulduğunu aktardı.

Sunghay, "Şanslılarsa günde yalnızca bir öğün yemek yiyen ailelerin hikayelerini duydum. Gazze'de yemek yemeden günü geçiren aileler var." ifadesini kaydetti.

AA muhabirinin, devamında "Hayvanların insanların cansız bedenlerini yediği görüntüleri izliyoruz. Bu durumu nasıl tanımlıyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Shamdasani ise "Bahsettiğiniz korkunç görüntüleri izlemedim. (Gazze'de) Enkaz altında çok sayıda insanın kaldığı açık. Gazze Sağlık Bakanlığının açıkladığı ölüm sayısı hakkında konuştuğumuzda, öldürüldüğü doğrulanan kişilerden bahsediyoruz. Ancak enkaz altında binden fazla kişinin olduğundan şüphe ediliyor." diye konuştu.

Yağmurlar ve şiddetli soğuk hava koşullarının Gazze'yi etkilediğinin altını çizen Shamdasani, insanların çektiği acıların düşünülemeyecek kadar kötü olduğunun altını çizdi.