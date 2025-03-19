Gazze'de Yeni Bombardıman: Korkunç Manzaralar - Son Dakika
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Gazze'de Yeni Bombardıman: Korkunç Manzaralar

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda birçok sivil hayatını kaybetti, tanıklar korku dolu anlar yaşadı.

19.03.2025 11:16
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İsrail'in Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak, pek çok noktaya düzenlediği saldırılardan sağ kurtulanlar, kan gölü ve parçalanmış cesetlere tanık olarak, korku dolu anlar yaşadı.

İsrail ordusu 18 Mart'ta sahur vaktinde onlarca savaş uçağıyla ansızın Gazze'ye saldırılara yeniden başladı. Bombardımanda çoğu çocuk ve kadın yüzlerce kişi hayatını kaybetti, bir o kadarı da yaralandı. Gazzeliler, yaklaşık 2 ay aradan sonra şiddetli saldırıları yeniden yaşadı.

Bombardımanın hedeflerinden biri de kuzeydeki Gazze kentinde bulunan ve daha önce de 2 kez vurulan Et-Tabiin Okulu oldu. 10 Ağustos 2024'teki saldırıda 100'ü aşkın, 27 Kasım'daki saldırıda da 12 kişinin öldüğü okulda son olarak da en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Manzara korkunçtu

Saldırının tanıkları korkunç manzarayı gördüklerini ve dehşete düştüklerini anlattı. Tanıklardan küçük çocuk Ahmed Abdulkadir el-Besumi, okulun dördüncü katını hedef alan saldırının şokunu halen üzerinden atamadığını ifade etti:

"Ceset parçaları ve kan her yerdeydi. Manzara çok korkunçtu. Bir bedenin yarısını yerde gördüğümde bir ürperti duydum. Manzara dayanılacak gibi değildi." diyen Besumi, söz konusu okulun daha önce de bombalandığını, ilk saldırıda babasını ve akrabalarından bazılarını kaybettiğini söyledi.

Birlikte vakit geçirdikleri insanları kaybettiler

Ummu Afife'nin ise sahur vakti gelen saldırıdan duyduğu korku gözlerinden okunuyordu. İnsanların uyurken ya da sahur yaparken saldırıya yakalandığını aktaran Afife, "Bombalama anında anlatması güç hisler içindeydik. Cesetler okulun bahçesine dağılmıştı. Aylardır birlikte olduğumuz insanları kaybettik." ifadelerini kullandı.

İsrail'in her zaman saldırabildiğini dile getiren Afife, "İsrail verdiği sözleri tutmaz ve yaptığı anlaşmaları bozar. Ondan böyle bir saldırı bekliyorduk." diye konuştu.

İsrail'in hedefinin siviller ve özellikle de çocuklar olduğunun artık anlaşıldığını vurgulayan Ummu Afife, "Artık yeni bir savaş yeni bir yıkım ve yeni kayıplar istemiyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'de Yeni Bombardıman: Korkunç Manzaralar - Son Dakika

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