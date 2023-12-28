Gazze\'de yerinden edilen Filistinli kadın enkazda yaşıyor

Gazze Şeridi'nde iki kez yerinden edilen Filistinli kadın Hind Salim, çocuklarıyla birlikte, İsrail'in "güvenli" olduğunu iddia ettiği Refah kentinde, İsrail ordusunun yıktığı bir binanın enkazında yaşama tutunmaya çalışıyor.

İsrail saldırılarının peşini bırakmadığı 31 yaşındaki Hind, çocuklarıyla birlikte Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bulunan evinden, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki sığınma merkezine daha sonra da Refah kentine göç etmek zorunda kaldı.

Havaların soğumaya başladığı Gazze'de, Filistinli kadın iki gündür yıkık bir binanın kenarında ince bir battaniye serdiği kaldırımda çocuklarıyla yaşıyor.

Sokakta yaşam mücadelesi veren 31 yaşındaki Hind, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün sokakta uyuyoruz, su yok, yiyecek yok, hayatta kalmak için gerekli hiçbir şey yok. Çocuklarım aç ve ben onlara su bile veremiyorum." dedi.

Çocuklarına tek başına bakmak zorunda olduğuna vurgulayan Hind, "Nereye gidelim? Çocuklarımdan sorumlu tek kişi benim, eşim benimle değil." ifadelerini kullandı

Önce Gazze kentindeki evinden ve daha sonra Nusayrat'tan da göç etmek zorunda kaldığını anlatan Hind, yaşadıklarının hayal gücünün ötesinde olduğunu söyledi.

Geleceklerinin zorluklar ve belirsizliklerle dolu olduğunu dile getiren Hind, "Savaş uçaklarının ateş çemberi bombardımanları altından çıktık. Sefalete, susuzluğa, açlığa doyduk, bu hayatta başımıza gelmeyen zor hiçbir şey kalmadı." şeklinde konuştu.

"Çocuğum gözümün önünde ölüyor, nereye gideyim?"

Yaşamak zorunda kaldığı şartlardan dolayı öfkelenen Filistinli kadın, çocuklarıyla birlikte yerinden edilme ve felaketle dolu bir hayat yaşadığını vurguladı.

Küçük kızının şiddetli bitkinlikten muzdarip olduğunu ancak İsrail saldırılarında ölen ve yaralananlarla ilgilenmek için acil durumda çalıştığından onu herhangi bir hastane ve sağlık merkezine götüremediğini anlatan Filistinli kadın, "Çocuğum gözümün önünde ölüyor, nereye gideyim?" serzenişinde bulundu.

Hind, BM'ye, yetkili makamlara ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA), İsrail saldırılarından ve ölümden kaçarak evlerini terk eden yerinden edilmişlere, sığınak bulmak için harekete geçme çağrısı yaptı.

Gazze'de 1,8 milyon kişi yerinden edildi

Hind gibi binlerce Filistinli, aşırı kalabalıklaşan sığınma merkezleri civarında kendi imkanlarıyla çadır kurarak, yaşamaya çalışıyor.

Nüfusu 2,3 milyon olan Gazze Şeridi'nde, İsrail'in saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana 1,8 milyon kişi yerinden edildi.

Gazze Şeridi'nin en güneyindeki yaklaşık 32 kilometrekare yüz ölçümüne sahip Refah kenti, Gazze'nin kuzey ve doğu bölgelerinde İsrail'in saldırılarının yerinden ettiği sivillerin gelmesiyle ciddi bir nüfus yoğunluğuna sahne oluyor.

Yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalan Filistinliler, BM kurumlarına bağlı tesisler ve okulların yanı sıra sağlık merkezi ile hastanelerde sığınacak bir yer bulmaya çalışıyor.

Ancak sığınma merkezlerinin sayısının yetersizliği, oluşan ciddi kalabalık, gıda, su, hijyen malzemeleri gibi temel ihtiyaçlarda eksikler ile bulaşıcı hastalıkların baş göstermesi nedeniyle Hind Salim gibi çok sayıda Filistinli, yaşam mücadelesini sokakta, yıkılan binaların enkazında veriyor.

Geçen hafta, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat ve Bureyc Mülteci Kamplarının çevresindeki mahallelerde yaşayan binlerce Filistinli, İsrail ordusunun bölgeyi hedef alma ve boşaltma uyarısının ardından yeni bir iç göç hareketi meydana gelmişti.

İsrail, daha önce de Gazze kenti ve kuzey bölgelerindeki halktan Gazze Şeridi'nin kuzey yarısı ile güneyini birbirinden ayıran kırsal alan Gazze Vadisi'nin güneyine Bureyc ve Nusayrat Mülteci kamplarının bulunduğu bölgelere gitmelerini istemişti.

Refah Belediye Başkanı Ahmed es-Sufi, İsrail saldırılarından önce nüfusu yaklaşık 300 bin olan kentin, saldırıların tetiklediği göç hareketinden sonra bir milyona çıktığını duyurmuştu.

İsrail ordusu, "güvenli olduğunu" iddia ettiği bu bölgeleri de hedef alarak çok sayıda Filistinliyi öldürmeye devam ediyor.