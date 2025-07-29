Gazze'de yetersiz beslenmeden ölen çocuklar insani krizin en acı yüzü oldu - Son Dakika
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Gazze'de yetersiz beslenmeden ölen çocuklar insani krizin en acı yüzü oldu

29.07.2025 17:29
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İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgeye uyguladığı ağır abluka sonucu büyüyen açlık krizi özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bırakıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve bölgeye uyguladığı ağır abluka sonucu büyüyen açlık krizi özellikle çocuklar üzerinde yıkıcı etkiler bırakıyor.

Gıda, su, ilaç ve tıbbi malzemelere erişimin neredeyse imkansız hale geldiği Gazze'de, her geçen gün yeni bir çocuk açlık nedeniyle hayatını kaybediyor.

Abluka altında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler, hem İsrail'in uyguladığı sistematik açlığı hem dünya kamuoyunun sessizliğini derin bir hayal kırıklığıyla karşılıyor.

Açlık nedeniyle neredeyse bir deri bir kemik kalan Muhammed Zekeriya Eyyub el-Matuk isimli Filistinli çocuğun AA'da yayımlanan fotoğrafı uluslararası kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı.

Şu ana kadar Gazze'de 88'i çocuk toplam 147 kişi açlıktan yaşamını yitirdi.

Bu çocuklardan bazılarının AA kayıtlarına giren hikayeleri ise şu şekilde:

Bir zamanlar "gül gibi" bir çocuktu

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitiren 10 yaşındaki Nur Eşref Ebu Sela'nın ölümü, hem ailesini hem Gazze halkını derinden sarstı.

Aksa Şehitleri Hastanesinde hayatını kaybeden Nur'un amcası Gazi Ebu Sela, yaşadıkları acıyı "Nur, gül gibi bir kızdı, iskelete döndü. Neden? Açlık yüzünden. İsraillilerin bize dayattığı abluka yüzünden." ifadeleriyle dile getirdi.

Yeğeninin bir deri bir kemik kalmış bedenine işaret eden Ebu Sela, uluslararası kamuoyuna sitem ederek "Bir Batı ülkesinde böyle bir şey olsaydı kıyamet kopardı. Ama Gazzeliler yüzüstü bırakıldı." dedi.

3 aylık Yahya bebeğin dramı

Açlıktan yaşamını yitiren bir diğer çocuk ise sadece 3 aylık Yahya Neccar'dı.

Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde konuşan annesi Nida Neccar, bebeğinin günlerce sadece su ve anasonla beslendiğini, mama temin edemedikleri için her geçen gün gözlerinin önünde eridiğini anlattı.

"Bebeğim sabahtan beri bir şey yememişti. Ne diyeyim, Allah bana yeter ve o ne güzel vekildir" diyerek yaşadığı çaresizliği aktaran Neccar, dünyanın Gazze'deki çocuklara sırt çevirmesine tepki gösterdi.

Yahya'nın amcası Anan Neccar ise "Bu yaşananlar Gazze Şeridi'ne mama ve gıda maddelerinin girmemesinden dolayı oldu. Tüm dünya ülkelerinden ve vicdan sahibi insanlardan, Gazze'deki çocukların durumunu görmelerini istiyoruz" diyerek yardım çağrısını yineledi.

"Bir kutu mama bile yoktu, oğlum gözümün önünde öldü"

Gazze'de 40 günlük bebeğini yetersiz beslenme nedeniyle kaybeden baba Ethem es-Safedi'nin sözleri de açlığın ulaştığı boyutu gözler önüne serdi.

Safedi, "Bebeklerimize vermek için mama istemiştik, bebeğimiz hayatını kaybetti çünkü bir karton mama bile yoktu. Her bebek, her çocuk ölüm riski altında" dedi.

Yardım merkezlerine giden birçok kişinin "yürüyerek gidip kefenle döndüğünü" söyleyen baba, "Hastanelere her gün 100-150 şehit geliyor. Yeter artık bu zulüm" ifadelerini kullandı.

Gazze'de sağlık sorunları bulunan ve yetersiz beslenen 4,5 yaşındaki Abdullah ile 5 aylık kardeşi Habibe'nin annesi Besme de çocuklarının yavaş yavaş ölüme sürüklenişini izlemek zorunda kalan Filistinlilerden biri.

Çocuklarının kemiklerinin eridiğini ve karaciğerinin büyüdüğünü anlatan anne Besme, "Sadece bir çocuğum sağlıklı kaldı. Diğer ikisi ölürse ben de ölürüm." diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Gazze'de açlığın pençesinde hayatta kalma mücadelesi veren anneler de "dünyanın vicdanına" seslenmişti.

Çocuklarının günlerdir bir lokma yemek yemediğini, geceleri açlıktan uyuyamadıklarını anlatan anneler, "Çocuklarımız ekmek diye uyanıyor. Sabaha kadar açlıktan gözlerine uyku girmiyor. Biz artık eğitim istemiyoruz, sadece karınları doysun." demişti.

Gazzeli anne Henadi Ubeyd, "Anne babalar ya öldü ya yaralı ya da işsiz. Bu yüzden çocukların hiçbir ihtiyacı karşılanamıyor. Artık eğitim değil, hayatta kalmak öncelik" derken, Lina Zürbetli ise "Çocuğum gece açlıktan ağladı. Yan çadırdaki komşumuzdan gelen bir parça yemekle uyuyabildi. Sürekli ekmek istiyorlar. Ben de elimde bir şey kalmadığı için sabahları yiyecek bulurum umuduyla sokak sokak dolaşıyorum" diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirmişti.

İsrail ablukası nedeniyle Refah Sınır Kapısı'nın diğer tarafında Gazze halkına yetecek tonlarca gıda yardım tırları bekletilirken, bir kap yemek alabilmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalan Gazzeli anneler, dünyaya

"Sadece çocuklarımızın karnını doyurun, başka hiçbir şey istemiyoruz." şeklinde seslenmişti.

BM: İsrail bir milyon çocuğu aç bırakıyor

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de Gazze'de yaşanan insani felakete dikkati çekerek, "Gazze'de açlık her kapıyı çalıyor. Yardım sistemi son nefesini veriyor, insanlar hayatta kalma savaşı veriyor." ifadeleriyle uluslararası kamuoyuna çağrıda bulunmuştu.

BM'ye bağlı UNRWA ise İsrail'in Gazze'deki bir milyon çocuğu sistematik olarak aç bıraktığını vurgulayarak "Sivillerin, özellikle de çocukların aç bırakılması kabul edilemez. Abluka kalkmalı, insani yardıma erişim sağlanmalıdır." demişti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, İsrail, Güncel, Çocuk, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de yetersiz beslenmeden ölen çocuklar insani krizin en acı yüzü oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gazze'de yetersiz beslenmeden ölen çocuklar insani krizin en acı yüzü oldu - Son Dakika
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