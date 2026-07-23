Gazze'de Yetim ve Dul Kadın Sayısı Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gazze'de Yetim ve Dul Kadın Sayısı Artıyor

23.07.2026 17:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de yetim sayısı 65,279, dul kadın sayısı ise 28,224'e ulaştı.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri devam eden soykırımı nedeniyle Gazze Şeridi'nde yetim sayısının 65 bin 279'a, dul kadın sayısının ise 28 bin 224'e çıktığı açıklandı.

Gazze'deki Sosyal Kalkınma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırımı ve ateşkese rağmen devam eden saldırılarının Filistinliler üzerindeki olumsuz etkisine dair bilgi verildi.

Açıklamada, 11 Ekim 2025'te ateşkesin yürürlüğe girmesinden temmuz ayına kadarki süreçte 2 bin 39 çocuğun daha yetim kaldığı, 54 bin 468 çocuğun soykırım sırasında anne veya babasından birini veya her ikisini kaybettiği ifade edildi.

Yine ateşkes sürecinde 742 kadının dul kaldığı, böylece toplam dul kadın sayısının 28 bin 224'e yükseldiği açıklanırken, bu şekilde yardım programlarına bağımlı kalan ailelerin sayısının arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada ayrıca, Gazze'de şiddete maruz kalan yaklaşık 3 bin kadın ve terk edilmiş 200 kadının kayıtlara geçtiği, boşanma oranlarında da büyük artış yaşandığı bilgisi verildi.

İsrail saldırılarının ateşkesin ilanından bu yana 20'den fazla barınma merkezi ve kampı hedef aldığı ya da hasara uğrattığı, bunun sonucunda 638 ailenin ev veya çadırdan oluşan barınma alanlarını tamamen kaybettiği, belgelenen olaylarda ise 163'ten fazla çadırın zarar gördüğü bildirildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun kara operasyonlarıyla ihlallerini sürdürmesi, "Sarı Hat" olarak bilinen bölgedeki ilerleyişini devam ettirmesi ve siviller için ayrılan alanları daraltmasının, 800'den fazla ailenin Gazze içinde yeniden yerinden edilmesine yol açtığı belirtildi.

Birçok ailenin çadırlarını ve barınma merkezlerini terk etmek zorunda kaldığı kaydedilen açıklamada, bu kişilerin açıkta yaşam mücadelesi verdiği vurgulandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yetim ve Dul Kadın Sayısı Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor Bir zamanlar altın değerindeydi, şimdi imha ediliyor
Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı’nın eşine tribünlerden ’’Otur’’ tepkisi Dünya Kupası finalinde Acun Ilıcalı'nın eşine tribünlerden ''Otur'' tepkisi
Eda ve Şahin’in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada Eda ve Şahin'in nehirde akıntıya kapıldıkları anlar kamerada
KKTC’de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı KKTC'de aşırı sıcaklardan dolayı öğle saatlerinde güneş altında çalışma yasaklandı
Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamın yere düştüğü yumruklu trafik kavgasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı Eşinin boğazını keserek öldüren zanlı tutuklandı

18:50
Şile Belediyesi’ne yönelik soruşturma Berkant Acil’in ifadesi ortaya çıktı
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma; Berkant Acil'in ifadesi ortaya çıktı
18:44
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş’ta istifa
Muhammed Salah paylaşımı sonrası Beşiktaş'ta istifa
18:38
Dominik Livakovic’in yeni takımı belli oldu İşte kazanılacak bonservis
Dominik Livakovic'in yeni takımı belli oldu! İşte kazanılacak bonservis
18:24
İran’dan İngiltere’deki ABD üssüne tehdit
İran'dan İngiltere'deki ABD üssüne tehdit
17:36
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
Gözaltındaki ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar
17:35
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş’ın ilk ifadesi
İşte gözaltındaki Fatma Soydaş'ın ilk ifadesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 19:00:17. #7.12#
SON DAKİKA: Gazze'de Yetim ve Dul Kadın Sayısı Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.