Gazze'de Yıkım: Filistinliler Şokta - Son Dakika
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Gazze'de Yıkım: Filistinliler Şokta

Gazze\'de Yıkım: Filistinliler Şokta

İsrail'in ateşkese rağmen Gazze'deki yıkımı arttırdığı, geri dönüş yapan Filistinlilerin üzgün olduğu belirtildi.

09.02.2025 17:17
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MUHAMMED MACİD/MEHMET NURİ UÇAR - İsrail ordusunun, Hamas ile varılan ateşkes anlaşmasındaki yükümlülükleri doğrultusunda Gazze Şeridi'nin kuzeyi ile güneyini birbirinden ayıran Netzarim ismini verdiği koridordan sınıra doğru çekilmesinin ardından, altyapı, ev ve tesislerde yaşanan büyük yıkım gün yüzüne çıktı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, ateşkesin ardından İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan bölgelerdeki büyük yıkımı görüntüledi.

Gazze Şeridi'nin ortas kesiminde yer alan Cuhr ed-Diyk, El-Miğraka, Nusayrat bölgeleri ile Zeytun Mahallesinde evler, tesisler, tarım arazilerinin İsrail'in yoğun bombardımanı ve buldozerlerle tahribatı sonucunda yerle bir edildiği görülüyor.

Evlerine dönen Filistinliler şok yaşadı

Saldırılarda, elektrik ve su şebekelerini etkileyen yıkımın boyutları da gün yüzüne çıkarken, evlerine aylar sonra dönen Filistinliler ise enkazdan başka bir şey bulamadıkları için şoke oldu.

AA muhabirine konuşan Filistinliler, İsrail ordusunun bölgenin coğrafi yapısını değiştirmek amacıyla bölgedeki sokakları ve caddelerin tamamını kazarak yok ettiğini söyledi.

İsrail'in geride bıraktığı bölgelerin yakıp yıkıldığını, sokak ve caddelerde çürümüş cenazelerin olduğunu aktaran Filistinliler, bölgedeki yıkımın büyüklüğü karşısında şok yaşadıklarını dile getirerek, sokak, mahalle ve caddelerin tamamen yok edildiğini ve sağlam tek bir evin kalmadığını anlattı.

İnsani koşullar hala "felaket" düzeyde

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, 7 Şubat'ta Gazze kentindeki El-Ehli Baptist Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, ateşkes anlaşmasının üzerinden yaklaşık 20 gün geçmesine rağmen İsrail'in insani protokolü uygulamayı kasten geciktirdiğini, bu nedenle bölgede insani koşulların hala "felaket" düzeyde olduğunu ifade etmişti.

Maruf, İsrail'in Gazze'ye sahra hastanesi ve tıbbi ekipmanların sağlanması konusunu da oyaladığını, bu nedenle hastaların ve yaralıların hayatının tehlike altında olduğunu dile getirmişti.

Bugün İsrail ordusu, Hamas ile ateşkes anlaşması uyarınca Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattında ikiye bölen Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti. Yerlerinden zorla edilen Filistinliler, İsrail ordusunun çekildiği Netzarim Koridoru üzerinde yaya ve araçlarıyla ilerledikleri görüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 881'i çocuk, 12 bin 316'sı kadın olmak üzere 48 bin 189 Filistinli öldü, 111 bin 640 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip edildi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Orta Doğu, Politika, Güncel, İsrail, Dünya, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'de Yıkım: Filistinliler Şokta - Son Dakika

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