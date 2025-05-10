Gazze'deki Annelerden Dünya'ya Yardım Çağrısı - Son Dakika
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Gazze'deki Annelerden Dünya'ya Yardım Çağrısı

İsrail saldırılarında ailelerini kaybeden Filistinli anneler, destek isteyerek dünyaya seslendi.

10.05.2025 13:55
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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında eşlerini ve evlatlarını kaybeden ve hayatta kalan aile fertlerini ayakta tutmaya çalışan Filistinli anneler, dünyadaki diğer annelere "bize destek olun" çağrısında bulundu.

Gazze'de İsrail saldırılarında eşlerini, çocuklarını, yakınlarını ve barındıkları evlerini kaybeden Filistinli kadınlar, hayatta kalan aile fertlerine bakabilmek için büyük bir mücadele içine girdi. İsrail'in saldırıları ile ablukasının devam etmesi nedeniyle de bu hayatta kalma mücadelesi her geçen gün daha zor bir hal alıyor.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'taki Yetimler Mülteci Kampı'nda yaşayan Filistinli anneler, Anneler Günü dolayısıyla AA kameraları aracılığıyla dünya annelerine seslendi.

Tek başına çocuklarını hayatta tutmaya çalışan anneler

Kampta yaşayan annelerden Ummu Muhammed Ebu Dekka, İsrail saldırılarında 7 çocuğundan birini, eşini ve evini kaybettiğini belirtti.

Derme çatma bir çadırda yaşayan Ummu Muhammed, "kışın donduruyoruz, yazın ise sıcaktan kavruluyoruz" diye konuştu.

Çocuklarının sağlık durumunun kötüye gittiğini belirten Ummu Muhammed, 18 yaşındaki kızının tedaviye ihtiyacı olduğunu, oğlunun spazm geçirdiğini ancak herhangi bir araç olmadığı için oğlunu doktora götüremediğini, küçük kızının ise kafatasında kırıklar olduğunu söyledi.

Sınır kapılarının kapalı olması sebebiyle yaşadıkları Gazze'de ciddi bir açlık yaşandığına işaret eden Ummu Muhammed, "Bize bakacak kimse yok. Çocuklarıma ekmek yapmak için makarnayı hamur haline getiriyorum." sözleriyle yaşadıkları zorlukları dile getirdi.

Ummu Muhammed, "Tüm annelere sesleniyorum. Sınır kapıları kapalı, bize destek olsunlar." sözleriyle dünyaya çağrıda bulundu.

Kampta yaşayan bir diğer Filistinli anne Ummu Eymen Ebu Hamed de savaşta oğlunu ve eşini kaybettiğini, evlerinin yıkıldığını ve 3 kızıyla bir başına kaldığını dile getirdi.

Ailenin geçimini sağlayan eşini ve oğlunu kaybetmesinin ardından ailenin bütün sorumluluğunu üstlendiğini anlatan Ummu Eymen, göğüslemek zorunda kaldığı zorlukları şu sözlerle anlattı:

"Yemek ve içecek yok. Bir aydır ekmeğimiz bile yok. Bir tek oğlum vardı onu da kaybettim. Şimdi hiçbir dayanağımız yok. Su doldurmaya yollayacağım bir erkek evladım yok. Ben gidip su dolduruyorum. Savaşın bitmesini, yokluk ve mahrumiyetin son bulmasını istiyorum."

Saldırıların ve ablukanın ağır yükü

İsrail saldırısında eşini ve kardeşini kaybeden ve 5 çocuğuyla bir başına kalan Sabrin Halil Ebu Dekka da, Gazze'de savaşın ve ablukanın ağır yükünü tek başına omuzlamak zorunda kalan annelerden biri.

Filistinli anne, "Ne bir gelirimiz ne de bakanımız var. Eşim ve kardeşlerim öldükten sonra ekonomik anlamda bize bakacak kimse kalmadı. Durumumuz içler acısı. En önemlisi de yiyecek ekmeğimiz yok. Makarnayı un haline getirerek ekmek yapıyoruz. Çocukları ekmekten başka doyuracağımız sağlıklı bir gıda da yok." diye konuştu.

Maddi ve manevi olarak çok büyük zorluklara tahammül ettiklerini belirten Sabrin, uluslararası kurumlardan ve Arap ülkelerinden Gazze'deki annelere el uzatmalarını ve destek olmalarını istedi.

Ummu Mahmud da eşini Temmuz 2024'te saldırıda kaybettiğini, eşi vefat ettiğinde hamile olduğunu söyledi.

Oğluna babasının adını (Mahmud) verdiğini söyleyen Ummu Mahmud, "Eşim vefat ettikten sonra çok sıkıntı çektik. Açlık var, gelirimiz yok. Ateş yakmak için bile odun arıyoruz. Günlük hayatımızda her işte iptidai yöntemler kullanıyoruz ve çok yorulduk." diye ekledi.

Kaynak: AA

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