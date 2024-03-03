Gazze\'deki Balıkçılar İsrail Saldırılarına Rağmen Geçim Mücadelesi Veriyor

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HÜSNÜ İsrail'in karadan, denizden ve havadan şiddetli bombardımanına rağmen Gazze Şeridi'nde bazı balıkçılar, kendilerini ve çocuklarını geçindirecek bir şeyler bulma ümidiyle, canlarını tehlikeye atarak deniz kıyısına iniyor.

İsrail aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Filistinlileri, yaşamın tüm temel ihtiyaçlarından mahrum bıraktı.

Balıkçılık mesleği Gazze Şeridi'ndeki binlerce ailenin temel geçim kaynağı olarak biliniyor. İsrail, Gazze'deki balıkçı teknelerinin sınırlarını yalnızca altı mil ile sınırlandırıyor. Filistinliler altı mili geçtiği esnada İsrail gemileri ve özel deniz kuvvetleri tarafından hedef alınıyor.

Son haftalarda balıkçılar, ailelerine ve uzun süredir devam eden İsrail saldırıları nedeniyle büyük bir gıda kıtlığıyla karşı karşıya kalan Gazze sakinlerine ölüm pahasına gıda sağlamak amacıyla sınırlı da olsa balık avlamaya çıkıyor.

"Her gün İsrail hücumbotlarının silah ve hedef atışlarına maruz kalıyoruz"

Balıkçı İsmail el-Berdevil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta denize girmeye çalışan balıkçılara ve teknelerine İsrail savaş gemilerinin ateş açması sonucu çoğu zaman elleri boş döndüklerini söyledi.

İsrail'in hedef alması endişesiyle denize girmeden, bunun yerine Han Yunus sahilinde küçük bir ağla, daha fazla çaba ve daha uzun süre ile kıyı balıkçılığı yapmaya çalışan Berdevil, "Her gün İsrail hücumbotlarının silah ve hedef atışlarına maruz kalıyoruz. Çok sayıda balıkçı çeşitli şekillerde yaralanıyor." dedi.

"Basit manuel kürekli teknelerle balık tutma alıştırmaları yapıyoruz ama yine de hedef alınıyoruz. Her seferinde silah seslerinden kaçınmaya ve deniz kıyısına doğru kürek çekmeye çalışıyoruz." diyen Berdevil, İsrail saldırılarının artmasıyla birlikte balıkçıların, avladıkları balık miktarı yetersiz olmasına rağmen sahilde balık tutmak zorunda kaldığını aktardı.

Çok emek, az gelir

Ahşap bir kurtarma kulesinin dibinde oturarak, ağlarını dikip, basit ekipmanlarının bakımıyla uğraşan balıkçı Naci Ebu Reyyale de, "Koşullar zor ve her gün İsrail işgal botları tarafından takip edilip hedef alınıyoruz. Bu yüzden denize giremiyoruz. Sahilde uzun saatler çok emek sarf ederek az gelir elde ediyoruz." diye konuştu.

Reyyale, savaşın zorlu koşulları altında balıkçıların içinde bulundukları zor şartlara ve çalışma gereksinimlerine dikkat çekerek, "Denize çıkmamıza izin verildiğinde hazır olmaları için şu anda ekipmanlarımın ve ağlarımın bakımını yapıyorum." dedi.