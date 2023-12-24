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Gazze'deki BM okulları İsrail saldırıları nedeniyle sivillere karşı suç alanlarına dönüştü - Son Dakika
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Gazze'deki BM okulları İsrail saldırıları nedeniyle sivillere karşı suç alanlarına dönüştü

Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulların İsrail saldırıları nedeniyle sivillere karşı vahşi suçların işlendiği alanlara dönüştüğü bildirildi. İsrail güçlerinin okullarda işlediği suçlara ilişkin bilgi veren Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), okullarda sivillere yönelik fiziki tasfiye, alıkoyma, taciz ve korkutma dahil ciddi ihlallerin gerçekleştiğini açıkladı.

Gazze\'deki BM okulları İsrail saldırıları nedeniyle sivillere karşı suç alanlarına dönüştü
24.12.2023 - 19:33,
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Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait okulların İsrail saldırıları nedeniyle sivillere karşı vahşi suçların işlendiği alanlara dönüştüğü bildirildi.

Cenevre merkezli Avrupa- Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin okullarda işlediği suçlara ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin, çoğunluğu Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait ve BM logosu bulunan barınma merkezlerini savaşın başladığı ilk günden beri hedef haline getirdiği kaydedildi.

Okullarda sivillere yönelik fiziki tasfiye, alıkoyma, taciz ve korkutma dahil ciddi ihlaller işlendiği ifade edilen açıklamada, bugün İsrail askerlerinin, Cibaliya'da Er-Rafii Okulu'nu bastığı ve 15 yaş ve üstündeki erkekleri soyunmaya zorlayıp bilinmeyen bir yere götürdüğü, kadınları da zorla dışarı çıkarıp ateş açtığı belirtildi.

İsrail'in okullarda işlediği ihlallerin aşamalara ayrılarak aktarıldığı açıklamaya göre birinci aşamada; barınma merkezlerine pek çok kez hava saldırısı düzenlendi. Bu saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı. Bunun örnekleri Gazze'nin kuzeyi, güneyi ve orta kesiminde pek çok okulda yaşandı.

İkinci aşamada; kara harekatının başlamasıyla birlikte İsrail güçleri, okulların duvarlarını, ana kapılarını tanklarla yıktı ve yoğun ateş altında okulları bastı. Bu aşamada okullarda pek çok kişi infaz edildi. Bunun yanı sıra genç erkekler soyunmaya zorlandı ve işkence gördü, kadınlar ise sorguya çekildi.

Üçüncü aşamada; bu okullar ve barınaklar, askeri araçlar için bir kışlaya, askerler için geçici karargaha ve halkın sorgulandığı ve kötü muameleye tabi tutulduğu merkezlere dönüştürüldü.

Dördüncü aşamada ise bu okullar, patlayıcı yerleştirilerek kısmen ya da tamamen yıkıldı. Üstelik İsrail güçleri, okulların nasıl yıkıldığını gösteren görüntüleri de yayımladı.

Euro-Med'in açıklamasında, devam eden cinayetlerin, fiziki tasfiyelerin, bina ve tesislerin sistematik olarak tahrip edilmesinin "sivillere yönelik sistematik intikam operasyonlarının" parçası olmaktan başka hiçbir açıklaması veya gerekçesi olmadığı vurgulandı.

Kaynak: AA
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