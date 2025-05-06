Gazze'deki Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı - Son Dakika
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Gazze'deki Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı

İsrail saldırılarında son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 52 bin 615 oldu.

06.05.2025 13:58
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 48 artarak 52 bin 615'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 48 ölü ve 142 yaralının getirildiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 2 bin 507 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 6 bin 711 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 52 bin 615'e, yaralıların sayısının da 118 bin 752'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hala binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Can Kaybı 52 Bin 615'e Ulaştı - Son Dakika

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