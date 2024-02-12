Gazze\'deki çatışmalar insani yardım operasyonunu engelliyor

Güncel

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yaşanacak daha fazla çatışmanın halihazırda sınırlı olan insani yardım operasyonunu da engelleyeceğini bildirdi.

Laerke, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine düzenlediği saldırılara ilişkin AA muhabirinin sorularını yazılı yanıtladı.

Şu anda 1 milyondan fazla insanın Refah'ta sıkışmış durumda olduğuna ve içler acısı koşullarda yaşadığına işaret eden Laerke, bunlardan birçoğunun çok büyük acılara katlandığını ve son aylarda defalarca yerinden edildiğini belirtti.

Laerke, "Refah'taki çatışmaların artması, daha fazla sivilin hayatını kaybetmesi riskini taşıyor. Refah'taki daha fazla çatışma, zaten sınırlı olan insani yardım operasyonunu da engelleyecek." ifadelerini kullandı.

Gazze'de hiçbir yerin "taşınmak" için güvende olmadığına dikkati çeken Laerke, uluslararası hukuk uyarınca insanların zorla ve kitlesel olarak yerinden edilmesinin yasak olduğunu vurguladı.

Laerke, BM'nin "Bu savaş durmalı." yönündeki mesajını da hatırlattı.

İsrail'in Refah'a saldırıları

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Refah'taki hastane yetkililerine dayandırdığı haberinde, İsrail'in kente düzenlediği saldırılarda 100'den fazla kişinin öldürüldüğünü ve hastanelere yüzlerce yaralının getirildiğini belirtmişti.

Filistin Kızılayı da İsrail saldırılarının Refah kent merkezinde yoğunlaştığını ve saldırılarda sivillerin evlerinin de hedef alındığını duyurmuştu.

Yerel kaynaklar, İsrail ordusunun savaş uçakları, yoğun topçu atışı ve savaş gemileriyle denizden açtığı ateşle eş zamanlı olarak yaklaşık 40 hava saldırısı düzenlediğini, özellikle yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok sayıda evi ve camiyi hedef aldığını kaydetmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir bölge.

Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 28 bin 340'a, yaralı sayısı da 67 bin 984'e yükseldi.