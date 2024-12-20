Gazze'deki Çocuklar Korku ve Yoksulluk İçinde

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Gazze'deki İletişim Uzmanı Rosalia Bollen, "Korku, yoksunluk ve akıl almaz acılar, Gazze'deki birçok çocuk için günlük bir gerçek." ifadesini kullandı.

Bollen ve Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki çocukların hasta, yorgun ve travmatize olduğunu belirten Bolen, "Gazze'deki kadınların ve çocukların yüzde 96'sından fazlası temel beslenme ihtiyaçlarını karşılayamıyor." dedi.

Bollen, Gazze'nin kuzeyinin 75 gündür neredeyse tamamen kuşatma altında olduğunu hatırlatarak, Gazze'nin insani yardım görevlilerinin çalışması için en yürek parçalayıcı yerlerinden biri olduğunu ifade etti.

Gazze'de 14 bin 500'den fazla çocuğun öldürüldüğünü ve binlercesinin yaralandığına işaret eden Bollen, "Korku, yoksunluk ve akıl almaz acılar, Gazze'deki birçok çocuk için günlük bir gerçek." diye konuştu.

"Tüm Gazze artık bir mezarlık"

Wateridge de Gazze'deki binaların yüzde 69'unun yıkıldığını veya hasar gördüğünü belirterek, birçok insanın yeterli barınaktan yoksun olduğunu söyledi.

Gazze'deki insani yardım görevlilerinin, insanlara yiyecek veya barınak sağlamaya öncelik vermek zorunda kaldığının altını çizen Wateridge, "İnsanlar sığınaklarda bile saldırılardan korunamıyor. Barınaklar, genellikle sert yapılar değil. Tüm Gazze artık bir mezarlık. 2 milyondan fazla insan mahsur kaldı, dışarı çıkamadı ve ihtiyaçları reddediliyor." dedi.