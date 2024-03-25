Gazze'deki Çocukların Tedaviye Erişimi Mümkün Değil

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) ekibiyle Gazze'nin Refah kentinde iki hafta görev aldıktan sonra İngiltere'ye dönen anestezi uzmanı Dr. Birsen Gaskell, Gazze'ye girer girmez kaosa ve insani felakete tanıklık ettiğini belirterek, komplike yaralanmaları bulunan çok sayıda çocuğun herhangi bir tedaviye erişiminin mümkün olmadığını bildirdi.
MSF'nin doktorlardan oluşan ekibiyle, 4-21 Şubat'ta Gazze Şeridi'nin güneyinde 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'ta kısıtlı imkanlarla sağlık hizmeti veren Gaskell, İngiltere'ye döndükten sonra Gazze'deki tanıklıklarını AA muhabirine anlattı.
İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşananları ilk günden bu yana yakından takip ettiğini söyleyen Gaskell, sivillerin ve çocukların öldürüldüğü, sakat bırakıldığı görüntülerin kendisini derinden üzdüğünü ve bu nedenle Gazze'ye giderek bir nebze olsun halkın yaralarını sarmaya karar verdiğini belirtti.
Gaskell, "Oldukça sarsılmış ve üzgündüm. Bu yüzden, oraya gidip gerçekten yardım etmek istedim ve gerçek anlamda sadece bir anestezist olarak kurbanların, özellikle de çocukların acılarına yardımcı olmak istedim." dedi.
Gazze'ye girer girmez kaosa ve yıkıma tanıklık ettiğini söyleyen Gaskell, bölgede bombardıman seslerinin gün boyu duyulduğunu, çocukların sürekli etrafta kaçıştıklarını ifade etti.
"Onlar için hala her gün endişeleniyorum"
Doktor Gaskell, Gazze'de tanıştığı her hasta ya da sağlık çalışanının korku, hayatta kalma ve kayıp hikayesinin olduğunu dile getirerek, bu süreçte özellikle çocuk hastalarıyla unutulması zor anlar yaşadığını söyledi.
Gaskell, "(Ayrılırken) Onları geride bırakıyormuş gibi hissettim. Kendimi gerçekten suçlu hissettim. Benim buradan ayrılma seçeneğim vardı ama ne yazık ki onlar ayrılamadı." diye konuştu.
Hastalarının çoğunun yaşadığı dehşetin sona ermesini istediğini anlatan Gaskell, "Benim buradan çıkabilmem ve onların ise çıkamaması sebebiyle suçluluk duygusu hissettim. Onlar için hala her gün endişeleniyorum, onları düşünüyorum. Bu, kolay bir şey değil. Bir insan ve doktor olarak bunu yaşamak kolay bir şey değil." dedi.
Halihazırda Gazze'deki çocuklar ve sivillerin birçoğunda komplike yaralanmaların olduğunu ve uzman doktorlar tarafından tedavi edilmelerinin gerektiğini söyleyen Gaskell ancak yaralıların hiçbirinin kapsamlı sağlık hizmetlerinden faydalanamadığını dile getirdi.
Doktor Gaskell, "Bu yaralanmalar oldukça komplike. Fizyoterapi, rekonstrüktif ameliyatlar açısından uzun süreli tedaviye ihtiyaçları var. Örneğin, birçok ampute hastanın protez bacağa ihtiyacı var ve ne yazık ki Gazze'de bu tür bir bakım imkanı yok." şeklinde konuştu.
"Gazze'de normal yaşam düzeni tamamen çökmüş durumda"
Gaskell, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırıları altındaki Gazze'nin yaşanılamaz hale geldiğini ve temel hizmetlerin çöktüğünü belirterek, şu ifadelere yer verdi:
"Gazze yaşanmaz halde. Gerçekten yeryüzündeki cehennem. Gazze'de normal yaşam düzeni tamamen çökmüş durumda. Sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişim yok. Su yok, elektrik yok, okul yok. İnsanlar, çocuklar her an sokakta ve kaos hissi var. Sürekli durmaksızın sesler, bombardımanlar ve bombalamalar var. Bu, tam bir kaos ve düzensizlik hissi. Oldukça rahatsız edici ve bunaltıcı. Bu kaos içinde bir çeşit sağlık hizmeti vermeye çalışmak zorlayıcıydı. Çok sayıda hastamız vardı. Kısıtlı ekipmanımız ve ilaçlarımız vardı. Bu hastaları taburcu etmek de zordu çünkü gidecek hiçbir yerleri yoktu ve birçok hastanın evde hala bazı komplike bakıma ihtiyacı vardı ancak gidecekleri bir evleri yoktu ve onları kelimenin tam anlamıyla sokağa taburcu ediyorduk."
"Elimizden geleni yaptık fakat yaptığımız şey okyanusta bir damlaydı"
Gaskell, daha önce çok sayıda savaş ve çatışma bölgesinde doktor olarak görev aldığını ancak Gazze'nin en zor görev yerlerinden biri olduğunun altını çizdi.
Doktor Gaskell, " Yemen, Irak, Güney Sudan ve Nijerya'da (savaş ve çatışma bölgelerinde) görev aldım. Daha önce de savaş yaralanmaları gördüm fakat sanırım Gazze'deki kadar yanığı ve travması olan, ampute çocukla karşılaşmadım. Sayının bu denli çok olduğunu görmek oldukça sarsıcıydı." dedi.
Gazze'de tanık olduğu felaketi asla unutmayacağını söyleyen Gaskell, "Bununla başa çıkmak duygusal olarak zor. Elimizden geleni yaptık fakat yaptığımız şey gerçekten okyanusta bir damlaydı. Tüm nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli değildi." diye konuştu.
Gazze'de yaşananları "insani felaket" olarak niteleyen Gaskell, "Bu, kabul edilemez. Bu tür bir dehşet, acı ve incinmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Bunu derhal durdurmak için her şeyi yapmalı ve insanların yıkımını ve zararını gidermek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Gazze'deki Çocukların Tedaviye Erişimi Mümkün Değil - Son Dakika
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