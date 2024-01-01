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Gazze'deki Dördüz Annesi İman El-Masri'nin Zorlu Yaşamı - Son Dakika
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Gazze'deki Dördüz Annesi İman El-Masri'nin Zorlu Yaşamı

Gazze Şeridi'nde yaşayan 29 yaşındaki dördüz annesi İman El-Masri, çatışmalar nedeniyle evini terk ederek okula sığındı. El-Masri, çocukları için okulda geçici bir yuva oluştururken, dördüncü çocuğu ise hastanede tedavi altında. Zorlu yaşam koşulları nedeniyle çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken El-Masri, gıda kıtlığı ve savaşın çocuklarına verdiği acıyı dile getiriyor.

Gazze\'deki Dördüz Annesi İman El-Masri\'nin Zorlu Yaşamı
01.01.2024 - 15:43,
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ÇEKİM TARİHİ: 25 Aralık 2023

1. İman El-Masri'nin yaşamından çeşitli görüntüler

Gazze Şeridi'nde yaşayan 29 yaşındaki dördüz annesi İman El-Masri, üç bebeğiyle birlikte yerinden edildikten sonra Deyr el-Balah'ta bir okula sığındı.

El-Masri, okuldaki bir sınıfı çocukları için geçici bir yuva haline getirdi. Öte yandan dördüncü çocuğuna Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki bir hastanede bakılıyor.

El-Masri, İsrail ordusu ile Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki evlerini terk etmek zorunda kalan 1,9 milyon Gazzeliden biri.

El-Masri, Gazze'nin kuzeyinde yer alan Beyt Hanun'daki evinden 7 Ekim'de patlak veren çatışmaların beşinci gününde ayrıldı.

"Beyt Hanun'dan Cebaliye'ye göç ettirildik, ardından bombardıman nedeniyle Deyr el-Balah'a kaçtık. Buraya ulaşmak zor oldu çünkü dördüzlere hamileydim.

Yeni dört çocuk doğurmuş bir kadın için ne tedavi, ne ilaç, ne yiyecek ne de içecek var.

Doğumdan hemen sonra hastaneden ayrılmak zorunda kaldım. Orada uyumadım. Hastanenin tedavi olanakları, ilaçları ya da ağrı kesicileri yoktu.

Dört çocuk doğurduktan sonra sadece üçüyle hastaneden ayrıldım çünkü dördüncüsünün durumu kötüydü ve hastanede kaldı.

Doktorların bu çocuklar için önerdiği bebek mamasını alacak param yok ve çocuklar için bebek bezi de bulunmuyor."

"Zorlu yaşam koşullarından muzdaribiz. İyi emzirilmeyen çocuklar için uygun bir barınak yok...İman'a yiyecek bulmak çok zor.

Bu çocuklar gıda kıtlığı ve savaş nedeniyle acı çekiyor. Evlerimizde güven içinde yaşıyorduk ama durum daha da kötüleşti. Huzur içinde yaşıyorduk. En azından çocuklara yiyecek sağlayabiliyorduk."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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