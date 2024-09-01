Filistin Hükümeti, İsrail'e ateşkes çağrısı yaparak çocuk felci aşılarının yapılmasını istedi - Son Dakika
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Filistin Hükümeti, İsrail'e ateşkes çağrısı yaparak çocuk felci aşılarının yapılmasını istedi

İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, çocuk felci aşılarının yapılabilmesi için ateşkes çağrısında bulundu. Aşı kampanyasının önemine vurgu yapılarak, çocukların ve ailelerinin İsrail saldırılarından korunması için ateşkes yapılması gerektiği belirtildi.

01.09.2024 00:46
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İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki Filistin hükümeti, çocuk felci aşılarının yapılabilmesi için ateşkes çağrısında bulundu.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de resmi olarak bugün başlayacak ve 12 Eylül'e kadar devam edecek çocuk felci aşısı kampanyası hakkında bilgi verildi.

Çocuk aşısı kampanyasının "önemli ve gerekli" olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Sağlık ekiplerinin çalışmalarını tamamlayabilmeleri için ateşkes yapılmasına ihtiyaç var." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, aşı kampanyası sırasında çocukların ve ailelerinin İsrail saldırılarına maruz kalmaması için de ateşkes yapılması gerektiği vurgulandı.

İsrail tarafından yapılan basın açıklamasında ise ateşkes konusuna değinilmeden, "bugünden itibaren uluslararası kuruluşların öncülüğünde aşı kampanyasına başlanacağı" belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) işbirliğiyle çocuk felci aşısı kampanyasının 12 Eylül'e kadar devam edeceğini duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, 16 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nde ilk çocuk felci vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 23 Ağustos'ta Gazze'de su ve sanitasyon sorunu nedeniyle hijyen sıkıntısının had safhaya ulaştığını, bölgede "25 yıl sonra ilk defa" çocuk felci vakasının tespit edildiğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Filistin Hükümeti, İsrail'e ateşkes çağrısı yaparak çocuk felci aşılarının yapılmasını istedi - Son Dakika

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