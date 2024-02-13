Gazze\'deki Filistinli, zeytinyağıyla su taşıyor

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İsrail'in yaklaşık 5 aydır yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinli Kemal Abdulgafur, yakıt bulamadığı için zeytinyağı dökerek çalıştırdığı kamyonuyla yerlerinden edilmiş insanlara temiz içme suyu ulaştırıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne insani yardım ve yakıt girişini engellemesi nedeniyle özellikle kuzeydeki Filistinliler gıda ve temiz suya erişim konusunda büyük sıkıntı çekiyor.

Filistinli Abdulgafur, yakıt bulamadığı için zeytinyağı dökerek çalıştırdığı kamyonuyla Cibaliya Mülteci Kampı'na sığınan ve suya erişimi olmayan yerinden edilmiş Filistinlilere kuyulardan çektiği temiz içme suyunu taşıyor.

Abdulgafur'un kamyonunu gören Filistinliler, buldukları plastik şişelerle su almak için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Gazze halkı bir günlük suyla 3 gün idare ediyor

Cibaliya Erkek Okulu'na sığınan yerinden edilmiş insanlara temiz su ulaştıran Abdulgafur, tek seferde sadece bir gün yetecek miktarda su taşıyabildiğini ama insanların suyu idareli kullanarak bu süreyi 3 güne yaydıklarını ifade etti.

Cüzi bir ücret karşılığında başka yerlere de su götürdüğünü söyleyen Abdulgafur, yerinden edilmiş bu insanların içinde bulundukları zor durumun ve verecek bir şeylerinin olmadığının farkında olduğunu dile getirdi.

Okulda biriken çöpler büyük risk oluşturuyor

Gazze'nin kuzey kesimindeki Cibaliya Erkek Okulu'na sığınan yerinden edilmiş Filistinliler ciddi gıda yetersizliğiyle hayat mücadelesi veriyor. Yiyecek bulamayan insanlar, hayvan yemlerini öğüterek ekmek yapmaya çalışıyor.

Yiyecek ve içecek kıtlığının yanı sıra okulda biriken çöpler de insan sağlığı için büyük tehlike oluşturuyor.

İsrail'in talebi üzerine UNRWA'ya sağlanan mali fonların kesilmesinin ardından ajansın sağladığı hizmetlerde yaşanan aksamalar sonucu okullarda biriken çöpler toplanmıyor. Bu durum atıklardan kaynaklı salgın hastalık riskini artırıyor.

Okula sığınan 33 yaşındaki Halil Abdunnebi, "Suya zorlukla ulaşıyoruz. Kişisel hijyen için su yok, çöpler her yere saçılıyor ve tüm bunlar hastalıkların yayılmasına neden oluyor. Buradaki çocuklar cilt ve solunum yolu hastalıklarına yakalanıyor. Çok sayıda çocuk da çöplerin etrafa yayılması nedeniyle bağırsak hastalıklarından muzdarip." sözleriyle yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi.

Okulda biriken çöpleri kendi imkanlarıyla toplamaya çalıştıklarını ifade eden Abdunnebi, ancak yakıt olmadığı için topladıkları çöpleri başka bir yere nakledemediklerini söyledi.