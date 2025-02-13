Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor

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Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, "ne pahasına olursa olsun topraklarında yaşayacaklarına ve vatanlarını terk etmeyeceklerine" vurgu yaparak, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazzelileri yerinden etme planlarını reddetti.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Gazzeliler, 15 aydan uzun süre saldırılarına devam eden İsrail'in Gazze'de askeri planlarının başarısız olduğunu belirterek, Filistin halkını yerinden etmeye veya vatanlarını terk etmeye zorlayan her türlü planın başarısızlığa mahkum olduğunu dile getirdi.

"Kanımızın son damlasına kadar topraklarımızda kalacağız"

Refah Hizmetleri Spor Kulübü Başkanı Fethi Ebu Ala, Trump'ın Filistinlileri yerinden etme planının daha önce Filistin halkını göçe zorlayan planların bir uzantısı olduğunu söyledi.

Filistin halkının yıllar boyunca benzer planlara karşı durduğuna dikkati çeken Ebu Ala, "Trump'ın planı göçe zorlama kisvesi altında bir yatırım girişimidir ve daha önce başarısız olan planların bir parçasıdır." dedi.

Gazzeli Sami et-Tilavi de "Filistinliler topraklarına kök salmıştır ve onları kökünden sökmeyi amaçlayan hiçbir girişimi de kabul etmeyecektir. Bizi göçe zorlayan her girişim başarısız olacak. Şartlar ne olursa olsun bunu elde edemeyecekler." ifadelerini kullandı.

Vatanına bağlılığına vurgu yapan Tilavi, "Kanımızın son damlasına kadar topraklarımızda kalacağız. Bizden son çocuk bile kalsa, ayrılmayacağız. Hatta bazı Arap ülkeleri bu projeyi hayata geçirmeye de çalışsa, kabul etmiyoruz." diye konuştu.

"Filistin halkı bedeli ne olursa olsun topraklarında kalmayı tercih ediyor"

İsrail saldırıları sebebiyle yerinden edilen Filistinli kadın İman el-Kefarine de yaşadıkları zor şartlara rağmen göçe zorlanmayı kesin bir şekilde reddetti.

Kefarine, Gazze'nin kuzeyinden güneyine doğru defalarca yerinden edildiğine dikkati çekerek, "Ama ben kararlıyım ve durum ne kadar zor olursa olsun vatanımdan asla ayrılmayacağım, Gazze'den çıkmayacağım. Çünkü burası bizim toprağımız ve hiçbir kesimin bizim kaderimizi belirlemesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Filistinli kadın, "Filistin halkı tüm maddi eğilimleri veya Gazze dışında daha iyi bir yaşam vaadini reddediyor ve bedeli ne olursa olsun topraklarında kalmayı tercih ediyor." ifadelerine yer verdi.

"Gazze dışında sarayda yaşamaktansa vatanımda şehit olmayı tercih ederim"

Hayfa el-Mısri de göçe zorlama planlarını reddederek, "Başka bir yerde yaşamaktansa Filistin'de ölmeyi tercih ederim." diye konuştu.

Gazzeli kadın, "Burada şartlar zor ancak ben Gazze dışında sarayda yaşamaktansa vatanımda şehit olmayı tercih ederim. Burası onur ve cihat diyarıdır ve biz de son günümüze kadar burada kalacağız. Başka yerde refah içinde yaşamaktansa Gazze'de darlık içinde yaşamayı tercih ederim çünkü biz onurumuzun ve gerçek mutluluğumuzun vatanımız dışında olmadığını çok iyi biliyoruz." şeklinde konuştu.

Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralacağını söylemişti.

Gazze'nin artık tamamen bir yıkım alanı olduğunu kaydeden Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelerde inşa edilecek yeni yerleşim yerlerine gitmelerinin çok daha iyi olacağını savunmuştu.

Trump, Filistinlilerin Gazze'den ayrılmaktan başka seçeneklerinin olmadığını da iddia etmişti.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten, ateşkesin yürürlüğe girdiği 19 Ocak 2025'e kadar Gazze Şeridi'ne sürdürdüğü saldırılarda 14 binden fazlası enkaz altında kaybolanlar olmak üzere 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail'in altyapıyı, hastaneleri ve yerinden edilen Filistinlilerin barındığı okulları da hedef alan saldırılarında nüfusu 2,3 milyon olan Gazze'de yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi.

Bölgeye insani yardım girişinin uzun süre engellenmesi, hastanelerin hizmet dışı kalması, çadırların dahi İsrail ordusunca hedef alınmasına rağmen Gazze halkı göçe zorlanma planlarını reddediyor.