Gazze'deki Filistinlilerin Zorlu Yaşam Koşulları

Güncel

GAZZE, 5 Haziran (Xinhua) -- Refah kentinden gelen yerinden edilmiş Filistinli Ahmed Arfan, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde altı kişilik ailesi için geçici bir çadır kurmuş.

Xinhua'ya konuşan 39 yaşındaki Arfan, "Günlerce açık havada uyumak zorunda kaldım. Kendi çadırımızı kuruncaya kadar çocuklarımı ve eşimi akrabalarımın çadırlarına göndermem gerekti" diyor.

Büyük çilelerin ardından çadırını kurmak için Han Yunus'un Mevasi bölgesindeki bir çöp sahası yakınlarında küçük bir alan bulabilen Arfan, "Gün boyu çöpün berbat kokusunu çekiyoruz. Sivrisinekler ve böcekler gece gündüz aman vermiyor fakat başka seçeneğim yok. Burada yerinden edilmiş pek çok insan var ve gidebileceğimiz başka bir yer yok" diyor.

İsrail ordusu 7 Mayıs'ta Refah kentindeki askeri operasyonunu genişleterek, kente sığınmış 1,5 milyonu aşkın Filistinliye, Han Yunus kentine ve Gazze'nin orta kesimindeki diğer bölgelere gitme talimatı verdi.

Arfan, "Ordu, güvenli bölgelerde tüm barınma ve yaşam koşullarının mevcut olduğunu iddia ediyordu. Ancak hiçbiri yoktu. Çektiğimiz sıkıntılar da ikiye katlandı" diyor.

Yerinden edilen diğer binlerce insan gibi Arfan da her gün su getirmek ve fahiş fiyatlara yiyecek satın alabilmek için kilometrelerce yürümek zorunda kalıyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Han Yunus ve diğer bölgelerdeki çok sayıda mülteciyle başa çıkamaması ise durumu iyice çetrefilli hale getiriyor. Arfan, "UNRWA buradaki yerinden edilmiş nüfusu kaldıramıyor" diye ekliyor.

Yerinden edilmiş bir kadın olan Munira al-Sayed de Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde akrabalarının çadırında uyumak zorunda kalmış. İki çocuk annesi 27 yaşındaki Al-Sayed yaşadıklarını yaşlı gözlerle Xinhua'ya şöyle anlatıyor: "Kocam Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki İsrail hava saldırısında öldürüldükten sonra iki çocuğumla üç kez yerimden edildim."

Tamamen UNRWA'nın insani yardımlarıyla yaşayan Al-Sayed, bölgede yardım dağıtımı olmaması nedeniyle kara borsadan yiyecek satın almak zorunda kalıyor. Al-Sayed, "Yeterli param yok. Çocuklarımla günde tek öğün yemek yiyebiliyoruz. Bu da sağlığımızı bozuyor" diye belirtiyor.

Yerinden edilmiş bir başka Filistinli olan Hassan İsmail ise yaklaşık 15 gündür UNRWA'dan hiçbir yardım alamamış. Beş çocuk babası 42 yaşındaki İsmail, "UNRWA'yı suçlayamam çünkü mülteci sayısı çok yüksek ve ajans bizim ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışırken birçok zorluk yaşıyor" diyor.

İsmail endişeli gözlerle, "En küçük oğlum aylardır yetersiz beslenmeden muzdarip bir bebek. Düzenli şekilde bebek sütüne ihtiyacı var ama marketlerde süt bulunmuyor" diyor.

UNRWA, artan zorluklara ve darboğaza rağmen temel hizmetler sunmaya devam ettiğini belirtti. Han Yunus kenti ve Gazze'nin orta kesiminin an itibarıyla yaklaşık 1,7 milyon kişiyi barındırdığı tahmininde bulunan ajans, insani yardım çalışmalarının "daralmaya devam ettiğini" vurguladı.

Filistinli ailelerin "su, gıda ve erzak kıtlığı nedeniyle insanlık dışı şartlarda" yaşadığını kaydeden UNRWA, ablukanın derhal kaldırılması çağrısı yaptı.