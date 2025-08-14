Gazze'deki Hastalar İçin Acil Tıbbi Yardım İhtiyacı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de 14 bin 800'den fazla hastanın hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Ghebreyesus, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze'den yapılan tıbbi tahliyeye ilişkin Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

DSÖ'nün 99 refakatçiyle birlikte 32 çocuk ve 6 yetişkin hastanın Gazze'den tıbbi tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, "25 çocuk ve 6 yetişkin İtalya'ya, 5 çocuk Belçika'ya ve 2 çocuk hasta ise Türkiye'ye tahliye edildi." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'deki kritik hastalara özel bakım sunarak dayanışma gösteren Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması ve tüm hükümetlere teşekkürlerini iletti.

"14 bin 800'den fazla hasta hala Gazze'de bulunmayan hayat kurtarıcı tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, daha fazla ülkeyi, öne çıkarak destek sunmaya ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya sevk yollarını çok geç olmadan yeniden açmaya çağırdı.

Ghebreyesus, Gazze için ateşkes çağrısını yineleyerek, barışın en iyi ilaç olduğunu kaydetti.