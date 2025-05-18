Gazze'deki Hastane Bombardımanda Zarar Gördü - Son Dakika
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Gazze'deki Hastane Bombardımanda Zarar Gördü

İsrail'in yoğun saldırıları sonucu El-Avde Hastanesi'nde ağır hasar meydana geldi, sağlık hizmetleri tehlikede.

18.05.2025 15:54
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İsrail ordusunun, çevresinde ağır hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesinin hayati birimlerinin ağır hasar gördüğü bildirildi.

İsrail, yaklaşık 19 aydır sürdürdüğü saldırılarda sağlık altyapısını da hedef alınmaya devam ediyor.

El-Avde Hastanesi Müdürü Muhammed Saliha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun gece hastane çevresindeki 10 evi hedef aldığını belirtti.

Saldırılarda kullanılan tesirli bombaların, hedef noktasının çevresinde de tahribata yol açtığını aktaran Saliha, "El-Avde Hastanesinin tüm bölümleri bombardımandan zarar gördü. Tıbbi gaz sistemleri, su ve elektrik hatları, ayrıca kapılar, pencereler ve tavanlar tahrip oldu." dedi.

sabah saatlerinde hastanenin bazı kritik bölümlerinde acil ve geçici onarımlar yaptıklarını ifade eden Saliha, böylece yaralı ve hastalara acil müdahale hizmeti sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Saliha, El-Avde Hastanesinin bulunduğu Tel ez-Zater bölgesinde gece saatlerinden sabahın ilk saatlerine kadar süren yoğun İsrail saldırıları nedeniyle son derece tehlikeli koşullar altında 46'dan fazla yaralı ve 8 cenazeyi kabul ettiklerini paylaştı.

"Hareket eden her şey hedef alınıyor"

İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'nin kuzeyinde, gecenin "çok zor ve korkunç" geçtiğini paylaşan Hastane Müdürü Saliha, "Hareket eden her şey hedef alınıyor." şeklinde konuştu.

İsrail'in uyguladığı ağır kuşatma nedeniyle hastane personelinin sabah görev yerlerine ulaşamadığını ifade eden Saliha, "Dünden bu yana görevde olan ekip hizmet vermeye devam ediyor. Ancak tıbbi malzeme ve yakıt açısından büyük bir eksiklik içindeyiz." diye konuştu.

Hastanenin 80 günü aşkın süredir hiçbir tıbbi destek almadığını ve 35 gündür yakıt temin edilemediğini belirten Filistinli yetkili, bu durumun hastane hizmetlerinin devamlılığını tehdit ettiğini söyledi.

İki ana ameliyathanenin hizmet dışı kalmış olmasına rağmen hastane ekibinin hayat kurtarıcı acil operasyonları diğer iki ameliyathanede sürdürdüğünü aktaran Saliha, planlı tüm ameliyatların ise güvenlik nedeniyle askıya alındığını anlattı.

"Elimizdeki sınırlı imkanlarla, son derece zor ve olağanüstü koşullarda görev yapıyoruz." diyen Saliha, tüm tehditlere rağmen hastaneyi boşaltma niyetlerinin olmadığını ve sağlık hizmetlerini sürdüreceklerini vurguladı.

Endonezya Hastanesinin ise yoğun saldırılar nedeniyle hastaları tahliye etmeye başladığını bildiren Saliha, hastanenin ateş hattına çok yakın olması nedeniyle büyük tehlike altında olduğunu ifade ederek, bazı hastaların Gazze kentindeki diğer hastanelere acil tahliye edildiğini kaydetti.

Endonezya Hastanesi Müdürü Mervan es-Sultan, "İsrail güçleri, Endonezya Hastanesini insansız hava araçlarıyla (İHA) kuşattı ve hastane çevresinde hareket eden herkese ateş açıyor." açıklamasında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü katliamlar nedeniyle Gazze kentindeki hastanelerin büyük kısmı hizmet dışı kalırken, bazıları oldukça sınırlı imkanlarla tıbbi destek vermeye çalışıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre İsrail, Gazze'deki hastaneleri ve sağlık merkezlerini sistematik biçimde hedef alıyor, baskınlar düzenliyor, sağlık çalışanlarını, hastaları ve sığınan sivilleri alıkoyuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Gazze'deki Hastane Bombardımanda Zarar Gördü - Son Dakika

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