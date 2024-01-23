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Gazze'deki Hastaneler İsrail Saldırıları Nedeniyle Tehlike Altında - Son Dakika
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Gazze'deki Hastaneler İsrail Saldırıları Nedeniyle Tehlike Altında

Gazze'deki Nasır Hastanesi ve Emel Hastanesi, İsrail saldırıları nedeniyle yüksek tehlike çemberinde kaldı. Hastanelere şarapnel parçaları gelmesi ve iletişim hizmetlerinin kesik olması, hastaların ve sağlık personelinin hayatını tehlikeye atıyor. Filistin Kızılayı da Emel Hastanesindeki hasta ve yaralılara ulaşamadığını bildirdi.

Gazze\'deki Hastaneler İsrail Saldırıları Nedeniyle Tehlike Altında
23.01.2024 - 18:05,  Güncelleme: 18:06
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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesi ile Emel Hastanesinin İsrail saldırıları nedeniyle "yüksek tehlike" çemberinde kaldığını belirtti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yazılı açıklama yaptı.

Nasır Hastanesine şarapnel parçaları geldiği ve bu durumun hastalar, personel ve yerinden edilmiş kişilerin hayatlarını tehlikeye attığı ifade edilen açıklamada, her iki hastanenin korunması ve ambulansların hareketinin kolaylaşması için acil müdahale çağrısında bulunan Kudra, Han Yunus kentindeki iki hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle "yüksek tehlike" çemberinde kaldığını aktardı.

Filistin Kızılayından bugün yapılan açıklamada da İsrail'in saldırıları nedeniyle Emel Hastanesindeki hasta ve yaralılara ulaşılamadığı bildirilmişti.

Emel Hastanesinin çevresinde durumun halen çok tehlikeli olduğu ifade edilen açıklamada, internet ve telefon hizmetlerinin kesik olması nedeniyle de Han Yunus'taki Kızılay ekiplerinin hayatından endişe edildiği kaydedilmişti.

Kaynak: AA
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