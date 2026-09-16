Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: Ekipman eksikliği olmasaydı yıkılan binada bazı hayatlar kurtarılabilirdi

Gazze Şeridi'ndeki İçişleri Bakanlığı, sivil savunma ekiplerinin ekipman ve imkanlarının yetersizliği nedeniyle Gazze kentinde İsrail'in saldırılarında hasar gören ve bugün yıkılan binanın enkazından bazı kişilerin kurtarılamadığını bildirdi.

Bakanlık, Gazze kentinin Es-Sabra Mahallesi'ndeki sanayi bölgesinde bulunan binanın çökmesinin ardından arama kurtarma çalışmalarının tamamlanması üzerine açıklama yaptı.

Açıklamada, sivil savunma ekiplerinin ekipman ve imkanların yetersizliği nedeniyle büyük zorluklarla karşılaştığı belirtilerek, ekipmanların mevcut olması halinde hayatını kaybedenlerden bazılarının kurtarılabileceği ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, sivil savunma ekiplerinin bina çökmeleri ve diğer afetlerle mücadele edebilmesi için gerekli ekipman ve imkanların acilen temin edilmesi çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, savaş sırasında yıkılan binaların enkazı altında binlerce kişinin cenazesinin bulunduğu ve bunların çıkarılmayı beklediği belirtildi.

Sivil savunma ekiplerinin yıkılan binanın enkazından 21 Filistinlinin cenazesini çıkardığı aktarılan açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 12 çocuk ve 5 kadının bulunduğu ifade edildi.

Yüzlerce bina her an çökme riski taşıyor

Bakanlığın açıklamasında, binanın çökmesinin Gazze Şeridi'nde hasar gören ve yıkılma riski taşıyan yüzlerce konut ve binaya ilişkin tehlikeyi yeniden gündeme getirdiği belirtildi.

Açıklamada, kış mevsiminin yaklaşmasıyla şiddetli rüzgar ve yağışların hasarlı binaların çökme riskini artıracağı uyarısında bulunuldu.

Gazze'ye geçici konutların sokulması çağrısı

Bakanlığın açıklamasında, uluslararası kuruluşlara, arabuluculara ve ateşkes anlaşmasının garantörlerine Gazze Şeridi'ne acilen geçici konutların sokulması için harekete geçmeleri çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, geçici konutların, yıpranmış çadırlarda ve çökme riski bulunan hasarlı evlerde yaşayan yüz binlerce Filistinliye alternatif barınma imkanı sağlamak için gerekli olduğu belirtildi.