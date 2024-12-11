Gazze'deki İnsani Durum Kritik - Son Dakika
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Gazze'deki İnsani Durum Kritik

BM Koordinatörü Kaag, Gazze'de insani çabaların yetersiz olduğunu, siyasi irade eksikliğini vurguladı.

11.12.2024 02:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Gazze Kıdemli İnsani Yardım ve Yeniden Yapılanma Koordinatörü Sigrid Kaag, Gazze'de insani yardım çalışanlarının elinden geleni yaptığını ancak siyasi irade olmadan çabaların yetersiz kaldığını ifade etti.

Kaag, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'deki insani durumun ele alındığı kapalı oturumun ardından basına açıklama yaptı.

BMGK üyelerine Gazze'deki sivillerin acı çekmeye devam ettiğini ve "durumun çok kötü" olduğunu aktardığını belirten Kaag, yakın zamanda Gazze'ye gittiğini, "hiçbir şeyin bir insanı bu ziyarete" hazırlayamayacağını söyledi.

Kaag, göreve geldiğinden bu yana İsrail hükümetine BM'nin insani yardıma ilişkin taleplerini iletmeye devam ettiğini dile getirerek, aynı zamanda BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) öneminin altını çizdiğini bildirdi.

Özellikle kış aylarında ihtiyaçların arttığına işaret eden Kaag, Refah Sınır Kapısı'nın açılması ve ticari malların girişine izin verilmesinin önemli katkı sağlayacağını belirtti.

"Siyasi irade eksikliğinin yerini dolduracak ya da telafi edecek hiçbir şey yok"

Kaag, müzakerelerin devam ettiğini ancak Gazze halkının ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak olduklarını ifade ederek, "Bunu BMGK üyelerine de söyledim. Siyasi irade eksikliğinin yerini dolduracak ya da telafi edecek hiçbir şey yok." dedi.

Bu bağlamda BM ya da insani yardım çalışanlarının yapabileceği bir şey olmadığının altını çizen Kaag, bu noktada üye ülkeler ve tarafların devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Kaag, Gazze halkının uluslararası toplumun onları terk ettiğini düşündüğünü, Lübnan'daki ateşkesten sonra sıranın ne zaman kendilerine geleceğini sorguladıklarını dile getirdi.

BM ve insani yardım çalışanlarının yapması gerekeni yaptığını, gerekli sistem, finansman ve mekanizmaları inşa ettiğini vurgulayan Kaag, "Ancak siyasi iradenin hiçbir alternatifi yok. O da bizim değil üye ülkelerin sahip olduğu bir şey." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Orta Doğu, Güncel, Sağlık, Dünya, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki İnsani Durum Kritik - Son Dakika

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