Gazze\'deki İnsani Kriz: Yerinden Edilmişlere Yardım Çağrısı

ÇEKİM TARİHİ: 31 Aralık 2023

1. Gazze'deki Filistinli gönüllü Ahmed Masoud'un gıda dağıtımından çeşitli görüntüler

3. Yerinden edilmiş Gazzelilerin çeşitli görüntüleri

Üç aydır devam eden İsrail saldırıları Gazze Şeridi'nde 1,9 milyondan fazla kişiyi yerinden ederken, yiyecek ve günlük ihtiyaç malzemelerindeki darboğaz büyük bir insani krize yol açtı.

Kendisi de yerinden edilmiş bir Gazzeli olan Ahmed Masoud, savaştan bitap düşen kıyı şeridinin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş binlerce kişiye yiyecek ve barınma yeri sağlamak amacıyla bir grup kurdu.

Masoud kendisi gibi 30 gençle birlikte, yerinden edilmiş insanlar için gerekli fonları sağlamak üzere yerel iş insanları, uluslararası örgütler ve yabancı bağışçılarla irtibata geçti.

"Bu girişim aracılığıyla, yerinden edilmiş insanlara elimizdeki asgari imkanlarla destek olmaya çalışıyoruz. Onlara yiyecek, içecek ve barınma yeri sağlıyoruz. Şu anda kış mevsiminde olduğumuz için bu kişilere çadır da temin ediyoruz."

Ancak Refah'a gelen yerinden edilmiş ailelerin sayısı arttığı için ihtiyaç sahibi tüm ailelere yardım etmek mümkün olmuyor.

"Buradaki şartlar çok zor. Yedi çocuğum var. Onlara yiyecek bulamıyorum. O yüzden, yerinden edilmiş kişilere yardım edecek iyi insanlara umut bağlıyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)