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İsrail saldırılarında evleri yıkılan sağlık görevlisinin çocuklarına teselli çabası - Son Dakika
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İsrail saldırılarında evleri yıkılan sağlık görevlisinin çocuklarına teselli çabası

Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında evleri yıkılan acil servis çalışanı Ahmed Matar'ın, hastaneye getirilen üç çocuğunu teselli etmeye çalışması dikkat çekti. Matar'ın, çocuklarının sorularına güler yüzle ve metanetle cevap verdiği görülüyor. Matar'ın küçük kızının sorulara teselli eden cevaplar vermeye çalışması Gazze halkının dramını bir kez daha ortaya koydu.

İsrail saldırılarında evleri yıkılan sağlık görevlisinin çocuklarına teselli çabası
26.12.2023 - 01:06,
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Gazze Şeridi'nin Deyr Belah Mülteci Kampı'nda İsrail saldırılarında evleri yıkılan acil servis çalışanı Sağlık Görevlisi Ahmed Matar'ın, hastaneye getirilen üç çocuğunu teselli etmeye çalışması dikkat çekti.

Sosyal medyada yayılan görüntülere göre, Matar'ın, ağlayan eşini teselli etmeye çalıştığı, çocuklarının sorularına da güler yüzle ve metanetle cevap verdiği görülüyor.

Matar, küçük çocuğuyla diyaloğunda, "Haydi meydana gelmek istemiyor muydun? Sen de baban gibi sağlık görevlisi olmak istiyordun değil mi? Sen bir kahramansın." ifadesini kullanıyor.

Matar'ın küçük kızının "Yaşamak istiyoruz. Nerede uyuyacağız?" şeklindeki sorulara teselli eden cevaplar vermeye çalışması Gazze halkının dramını bir kez daha ortaya koydu.

Ahmed Matar'ın, Deyr el-Belah'ta bugün evlerinin yanına düzenlenen saldırıda evi yıkıldı, kendisi, eşi ve üç çocuğu enkazdan sağ kurtulurken, anne ve babası ise hayatını kaybetti.

Kaynak: AA
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