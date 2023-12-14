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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Mossad şefinin Katar ziyaret talebini reddetti - Son Dakika
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Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Mossad şefinin Katar ziyaret talebini reddetti

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Mossad şefinin yeni esir takası anlaşmasını müzakere için Katar'ı ziyaret talebini reddettiği iddiaları üzerine 'şok içinde' olduklarını bildirdi. Aileler, Başbakan Netanyahu ve kabine üyelerine 'derhal' açıklama yapılması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerdeki tıkanıklığın giderilmesi talebinde bulundu.

Gazze\'deki İsrailli esirlerin aileleri, Mossad şefinin Katar ziyaret talebini reddetti
14.12.2023 - 11:58,
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Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri, Netanyahu hükümetinin, Mossad şefinin yeni esir takası anlaşmasını müzakere için Katar'ı ziyaret talebini reddettiği iddiaları üzerine "şok içinde" olduklarını bildirdi.

Kaçırılan ve Kayıp Aileleri İnisiyatifinden yapılan yazılı açıklamada, "Mossad direktörünün yeni esir takası anlaşması yapmak üzere Katar'a gitme teklifinin reddedilmesi rehinelerin aileleri arasında şok etkisine yol açtı." ifadesine yer verildi.

İsrailli esirlerin aileleri, Başbakan Binyamin Netanyahu ve kabine üyelerine "derhal" açıklama yapılması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin müzakerelerdeki tıkanıklığın giderilmesi talebinde bulundu.

İlgisizlikten dert yanan aileler, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant ile görüşme taleplerine henüz cevap verilmediğini vurguladı.

Aileler, içinde bulundukları hissiyatı, "Her akşam Hamas esaretindeki rehinelerin öldürüldüğü bir Rus ruleti" olarak nitelendirdi.

Dün İsrail basınında, savaş kabinesinin, Hamas ile esir takası anlaşması için Mossad şefini Katar'a göndermeyi reddettiği ve Hamas'tan sinyal bekleyecekleri haberleri yer almıştı.

Kanal 13 televizyonunun haberinde, savaş kabinesinin, yeni esir takası anlaşmasına ilişkin görüşmelere dair yürütülen çabalar konusunda iç anlaşmazlıklar yaşadığı öne sürülmüştü.

İsrail Kanal 12 Televizyonunun, 12 Aralık'taki haberinde ise İsrail'in müzakereye hazır olduğu, müzakere edilecek grubun ise hastalar, yaralılar, yaşlılar ve kadınları kapsayacağı iddia edilmişti.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmiş ve sonrasında 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde, Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de 240 Filistinli esir serbest bırakılmıştı.

İsrail daha önce sivil olduklarını iddia ettiği kadınların serbest bırakılmasını istemiş, Hamas ise bu kadınların asker olduklarını söyleyerek bunu reddetmiş ve askerlerin takas müzakerelerinin bir sonraki aşamada olacağını söylemişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri, Mossad şefinin Katar ziyaret talebini reddetti - Son Dakika
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