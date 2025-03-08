Gazze'deki Kadınların Direniş Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gazze'deki Kadınların Direniş Sergisi

Filistinli kadınlar, Gazze'deki sergide savaşın acısını sanatla ifade ediyor.

08.03.2025 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MEHMET NURİ UÇAR - Gazze Şeridi'nin güneyindeki barınma merkezlerinde toplanan Filistinli kadınlar, yaşadıkları acı ve kayıpları ağıtlar yerine elleriyle işledikleri sanat eserleriyle anlatıyor.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında yakınlarını ve evlerini kaybeden Filistinli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için özel bir sergi açarak, sabır ve direnişlerini nakışlara işledi.

7 Ekim 2023'te başlayan İsrail saldırılarının ardından, kadınlar yıkılan evlerini terk etmek zorunda kaldı ve zorlu koşullar altında barınma merkezlerinde yaşamaya başladı. Bu süreçte nakış ve geleneksel el sanatları, acıya direnmenin ve hayata tutunmanın bir yolu haline geldi.

Mülteci kampında yaşayan Ummu Muhammed, annesinden öğrendiği Filistin nakışını işleyerek çocuklarının geleceği için umut besliyor. Yanında oturan Siham ve Rim, titizlikle geleneksel Filistin takıları ve el sanatlarıyla uğraşıyor.

Filistin'de nakış sadece birer el sanatından ziyade, ortaya çıkan eserler Filistin kimliğinin ve kadınların ekonomik özgürlüğünün bir parçası. Onlar için işledikleri her desen, sadece bir süs değil, direnişin ve hayatta kalma mücadelesinin bir sembolü anlamı taşıyor.

Yıkıma rağmen güçlü bir irade

Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat'ta bulunan Ebu Serrar Salonu'nda düzenlenen "Bir Vatanın Hikayesi" sergisinde, Filistin motifleriyle bezenmiş nakışlar, el yapımı takılar ve geleneksel el sanatları sergilendi.

Sergiye öncülük eden Refah Kadın Programları Merkezi Müdürü Necah Ayaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınları savaş sırasında eğiterek üretime katılmalarını sağladıklarını söyledi.

"(Filistin direnişinin sembolleri) Kekik ve zeytin var olduğu müddetçe Filistin kadını da var olacaktır." diyen Ayaş, abluka, yıkım ve açlığa rağmen pes etmediklerini vurgulayarak, kadınların ekonomik bağımsızlıklarını koruması için çalıştıklarını aktardı.

"İrademiz tüm engellerden güçlü"

Sergiye katılan Siham Ebu Avde de "İrademiz tüm engellerden güçlü" diyerek, serginin sadece bir sanat etkinliği değil, Filistin kadınının gücünü dünyaya duyurma mesajı olduğunu ifade etti.

Ebu Avde, elindeki nakışları işaret ederek, "Buradaki her parça, bir direniş ve meydan okuma hikayesi anlatıyor. Biz iplikleri işlerken, başımızın üzerinde füzelerin sesleri yankılanıyordu. Soğuk, yıpranmış çadırlarda bedenlerimizi donduruyordu." ifadelerini kullandı.

Sergiyi gezen Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) yetkilisi Sam Rose de kadınların el emeği eserlerinden etkilendiğini belirtti.

El sanatları ve nakış öğretmeni Lina Meydan ise serginin önemine değinerek, "Burada gördüğünüz sadece el sanatları değil, bombalamaya ve kuşatmaya meydan okuyan, yıkıntıların arasından doğan, kararlılığın ve iradenin simgesi haline gelen direniştir." diye konuştu.

Meydan, amacın sadece bir ürün ortaya çıkarmaktan ziyade, Filistinli kadınların, acıya, ablukaya ve tüm zorluklara rağmen üretebilen ve yeniden ayağa kalkabilen Filistinli kadınların gücünü vurgulamak olduğunu dile getirdi.

Eşleri ölen kadınlar ailenin geçimini sağlamak zorunda kaldı

İsrail saldırılarında eşleri hayatını kaybeden binlerce kadın açlık, yıkım ve ablukanın kıyısında ailenin geçimini sağlamak gibi büyük bir sorumlulukla karşı karşıya.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, yaklaşık 13 bin 901 Filistinli kadının soykırım neticesinde eşini kaybettiğini ve çocuklarının geçimini sağlayan tek kişi olduklarını kaydetti.

Ayrıca Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten sonra bölgeyi işgal eden İsrail askerlerince eşleri alıkonulan yüzlerce Filistinli kadın da aynı sorumluluğu üstlenmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Filistin, Politika, Ekonomi, Güncel, 8 Mart, Kültür, Sanat, gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Kadınların Direniş Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
PKK’nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye’de toplanacak PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak
Trump’tan seyahat yasağı hamlesi Listeye 2 ülke daha eklendi Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi
Şişli’de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti

08:46 Maliye düğmeye bastı Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk “IBAN cezası“ yolda Maliye düğmeye bastı! Hem kiracı hem de ev sahiplerine milyonluk "IBAN cezası" yolda
08:01 Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz Trafik denetiminde ilginç anlar: Amerikan polisi misiniz?
07:19 PKK’nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye’de toplanacak PKK'nın fesih kongresi Erbil ya da Süleymaniye'de toplanacak
07:16 Trump’tan seyahat yasağı hamlesi Listeye 2 ülke daha eklendi Trump'tan seyahat yasağı hamlesi! Listeye 2 ülke daha eklendi
02:16 Şişli’de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı Şişli'de gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yapılması 3 gün süreyle yasaklandı
09:26 Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı Ronaldo attı, Fatih Terim çıldırdı
09:14 Osimhen için dikkat çeken iddia Osimhen için dikkat çeken iddia
09:12 Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam Tiryakiye sigarayı bıraktıracak zam
09:11 Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet Annesini arabada bir adamla yakaladı, sonrası vahşet
09:00 Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı Araç sahiplerini sevindirecek indirim bugün başladı
08:56 İlhan Şeşen’in durumu kritik mi Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı İlhan Şeşen'in durumu kritik mi? Yeğeni Burhan Şeşen açıkladı
08:50 ABD medyası Akıncı TİHA’yı öve öve bitiremedi ABD medyası Akıncı TİHA'yı öve öve bitiremedi
08:43 Dünyaca ünlü müzik grubu Blue’nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı Dünyaca ünlü müzik grubu Blue'nun konserinde söylediği Türkçe şarkı hayranlarını şaşırttı
08:42 Danla Bilic eski sevgilisi Çakal’ı ağırladı Cemal Can detayı şoke etti Danla Bilic eski sevgilisi Çakal'ı ağırladı! Cemal Can detayı şoke etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2025 09:14:55. #7.11#
SON DAKİKA: Gazze'deki Kadınların Direniş Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.