Gazze'deki Kuveyt Tanısal Radyoloji Merkezi'nde yakıt bitince tek BT cihazı durdu - Son Dakika
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Gazze'deki Kuveyt Tanısal Radyoloji Merkezi'nde yakıt bitince tek BT cihazı durdu

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Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta bulunan Kuveyt Tanısal Radyoloji Merkezi, jeneratör yakıtı tükendiği için hizmet dışı kaldı. Merkez Müdürü Nahle, bölgede BT hizmeti veren tek cihazın durduğunu, acil vakalar ve kanser hastalarının tetkiklerinin yapılamadığını söyledi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde bulunan Kuveyt Tanısal Radyoloji Merkezi, jeneratörlerini çalıştırmak için gerekli yakıtın tükenmesi sebebiyle hizmet dışı kaldı

AA muhabirinin merkez yetkililerinden edindiği bilgiye göre, yakıtın tükenmesiyle bölgede bilgisayarlı tomografi (BT) hizmeti veren tek cihazın yanı sıra diğer tıbbi görüntüleme hizmetleri de durdu.

Kuveyt Tanısal Radyoloji Merkezi Müdürü Abdurrahman Nahle, yakıtın tükenmesi nedeniyle BT cihazının ve merkezin tüm hizmetlerinin durduğunu belirterek, bunun özellikle acil vakalar ve yaralılar üzerinde doğrudan etkisi olduğunu söyledi.

Hastaların acil teşhis veya tıbbi takip için ihtiyaç duyduğu görüntülemelerin artık yapılamadığını aktaran Nahle, tedavi planları kapsamında düzenli kontrollerden geçmesi gereken kanser hastalarına yönelik görüntüleme hizmetlerinin de durduğunu ifade etti.

Ameliyat sonrası kontroller ile kıkırdak ve tümör vakalarına yönelik tetkiklerin de yapılamadığını belirten Nahle, merkezde yakıtın tükenmesi nedeniyle röntgen, mamografi, panoramik diş görüntüleme ve ultrason hizmetlerinin de durduğunu bildirdi.

BT cihazının Gazze Şeridi genelinde ayakta tedavi gören hastaların takiplerinde de kullanıldığını belirten Nahle, cihazın hizmet dışı kalmasının çok sayıda hastayı etkilediğini kaydetti.

Yakıt krizinin birkaç gün daha sürmesi halinde Gazze'nin orta kesimindeki hastaların hayati riskle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunan Nahle, jeneratörlerin çalıştırılması ve tıbbi hizmetlerin sürdürülebilmesi için yakıt sağlanmasını istedi.

Nahle, jeneratörlerdeki sorunun yalnızca yakıtla sınırlı olmadığını, bakım eksikliği, yedek parça ve yağ eksikliğinin de bulunduğunu söyledi.

BT cihazının kendisinde de teknik sorunlar olduğunu belirten Nahle, gerekli bazı bakım panelleri ve yedek parçaların Gazze'ye sokulamaması nedeniyle tıbbi cihazların onarılamadığını ifade etti.

Yakıt ve yedek parça eksikliğinin sağlık hizmetlerini durma riskiyle karşı karşıya bıraktığını belirten Nahle, Gazze'nin orta kesimindeki hastaların farklı teşhis ve tıbbi takip işlemleri için merkeze bağlı olduğunu kaydetti.

Nahle, jeneratörlerin ve tıbbi cihazların çalışmaya devam edebilmesi için yeterli miktarda yakıt, yağ ve yedek parça temin edilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: AA
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