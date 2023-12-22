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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı - Son Dakika
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı.

Gazze\'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail\'in 7 Ekim\'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57\'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı
22.12.2023 - 08:31,
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İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: AA
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Sağlık Bakanlığı, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Uluslararası İlişkiler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi, 53 bin 320 kişi yaralandı - Son Dakika
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